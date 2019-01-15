Annesinin Böbreği Babasının Karaciğeriyle Hayat Buldu

ALMANYA'NIN Nürnberg şehrinde yaşayan Aleyna, doğduğundan beri 2008 yılına kadar diyalizle yaşıyordu.

ALMANYA'NIN Nürnberg şehrinde yaşayan Aleyna, doğduğundan beri 2008 yılına kadar diyalizle yaşıyordu. Genç kıza bir kadavrada uygun böbreğin bulunması üzerine böbrek nakli oldu. Ancak nakledilen böbrek 3 yılın sonunda işlevini yitirince anne Yasemin Kahyaoğlu, Almanya'da tedavinin yeterli olmadığını düşünüp kızını alıp İstanbul'a gitti.



ANNE BÖBREĞİNİ, BABA KARACİĞERİNİ VERDİ



İstanbul'da özel bir hastanede tedavisine başlanan Aleyna'nın tekrardan böbrek bulunup nakil işlemi yapılmasına karar verildi. Anne Yasemin Kahyaoğlu'nun böbreğinin uygun olduğunun anlaşılması üzerine kızına bağışladı. Tüm bu tedavi işlemleri sürerken Aleyna'nın karaciğerinde de sorun olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Almanya'da yaşayan baba Ergün Şahin Türkiye'ye çağrıldı ve bazı testlerden geçti. Bu testlerin sonucunda babanın da kızına karaciğerini bağışlayabileceği ortaya çıktı ve Aleyna'nın tedavi süreci başlatıldı. Türkiye'de ender görülen ve şu ana kadar sadece 40 defa gerçekleşen kombin ameliyat yapılarak bir gün arayla önce karaciğer nakli, daha sonra böbrek nakli gerçekleştirildi. Başarılı ameliyatlar sonrası sağlığına kavuşan Aleyna, "Doğuştan böbrek hastası olarak dünyaya geldim. Yürümede ve nefes almakta zorluk çekiyordum. Vücudumda şişlikler meydana geldi. Almanya'da tedavi sürecim pek iyi geçti diyemem. Türkiye'ye gelerek iyi yaptığımı düşünüyorum. Anneme, babama ve doktoruma teşekkür ediyorum" dedi.



'TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ALMANYA'NIN ÖNÜNDE'



Kızına karaciğerini bağışlayan baba Ergün Şahin, zorlu bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "Almanya'da yaşadığımız tedavi süreci bizi çok yordu. Türkiye'nin tıp konusunda Almanya'nın önünde olduğunu söyleyebilirim. Orada yapılan tedaviler çare olmazken, burada kızım sağlığına kavuştu. Kızımın sağlığına kavuşması en büyük mutluluğumuz" diye konuştu.

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