Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi - Son Dakika

Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi

20.05.2021 12:24
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde, kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural'ın tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural'ın tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Saffet Vural ifadesinde, "Ayşe, 'Zeynep bayıldı' diyerek Ömer'i çağırdı. Daha sonra bana 'Senin dışarda işin yok mu git dolaş' dedi. Ben dışarı çıktım. 1 gün sonra cinayeti itiraf ettiğinde kızıma bakmak için odaya gittim. Üzeri beyaz çarşafla örtülmüştü" dedi. Ömer Vural'ın ise, "Annem beni çağırınca Zeynep'in gerçekten bayıldığını sandım. Hiç de merak etmedim ne oldu diye" dediği öğrenildi.

Buca Emniyet Müdürlüğü'ne 17 Mayıs günü saat 13.00 sıralarında gelen Ayşe Vural, "Kızımı öldürdüm. Şu an evde. Eşim ve oğlum da evde. Ancak onların bu olayla bağlantısı yok" diyerek, teslim oldu.  Bunun üzerine sağlık ve polsi ekipleri, Ayşe Vural'ın Laleli Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın giriş katında bulunan evine, gitti. Eve giren ekipler, Zeynep Vural'ın yatağında cansız bedenini buldu. Ayşe Vural, eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural gözaltına alındı. Sağlık ekiplerini yaptıkları incelemede, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü belirledi. Savcının incelemesinin ardından Zeynep Vural'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'BENİ ÖLDÜRÜR DİYE ODADA BULDUĞUM POŞETİ BAŞINA GEÇİRDİM'Ayşe Vural polisteki ifadesinde, olay günü sabah saatlerinde kızının kendisine hakaret ettiğini öne sürerek, "Zeynep, olay sabahı erken saatte kalktı. Kahve içtikten sonra dışarı çıkmak için hazırlandı. 'Nereye gidiyorsun' diye sordum. Ağır hakaretlerde bulunarak, küfretmeye başladı. Ne ben ne de eşim karşılık vermedik. Çünkü karşılık verdiğimizde bize şiddet uyguluyordu. Bu şiddetlerle ilgili de daha önce gerek polise gerekse savcılıklara da şikayetim olmuştur. Bir süre sonra da benden çok sevdiği bezelye yemeğini istedi. Ben da yaptım. Zeynep bunu yedikten sonra kusmaya başlamış. Bana seslenerek bilgisayar odasına çağırdı. Oyun oynuyordu. Kusmuğu temizlememi söyledi. Temizlemek için eğildiğim sırada saçımdan tutup, sert şekilde çekip, sağa sola beni savurmaya başladı. O sırada kızımın boynunda bulunan fuları çekerek yere savurdum. Sert şekilde yere düştü. Yere düşen kızımdan hırıltı ve inleme sesi geliyordu. Yardım istemek yerine, kalkıp beni öldürür düşüncesiyle odada bulduğum poşeti başına geçirdim. Ağzını ve burnunu kapatacak şekilde bastırmaya başladım. Ölüp ölmediğini bilmediğim için uzun süre bu şekilde bastırdım. Ben kızımdan çok korkuyordum. Hem hırıltısı ve inlemesi bitsin, acısı dinsin hem de kalkıp beni öldürmesin diye poşeti kızımın ağzına ve burnuna bastırdım. O anda kızımın avuç içini de öpüyordum" dedi.SABAHA KADAR KIZININ CESEDİ YANINDA YATMIŞÖldürdüğü kızı Zeynep'i yatağına oğlu Ömer'in taşıdığını belirten Ayşe Vural, ifadesinde şunları söyledi: "Öldüğünden emin olunca oğlum Ömer Vural'a seslenip, 'Ablan bayılmış. Onu yatağına taşır mısın' dedim. Bunun üzerine gelip, Zeynep'i kucaklayarak yatağına yatırdı. Oğlum odadan çıktıktan sonra bir süre yanına uzandım. Sonra tekrar salona çıktım. Sonrasında eşim 23.00 sıralarında uyumak için odaya geçti. Ben de kızımın odasına geçerek üzerini çıkardım. Nemli bezle vücudunu temizledim. Sabaha kadar yanına uzanıp onunla konuştum. Sabah da eşim ve oğluma kahvaltı hazırladım. Onlar yediler. Ben bir şey yemedim. Sonrasında da eşim ve oğluma Zeynep'i öldürdüğümü söyledim ve 'Karakola gidiyorum' diyerek evden çıktım."'UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞU İÇİN BİZİ ÜZÜYORDU'Olayın temel nedeninin uyuşturucu kullanan kızının kendilerine eziyet etmesi olduğunu da belirten Ayşe Vural, "Kızım uyuşturucu bağımlısı olduğu için biz ailecek çok üzülüyorduk. Çok pişmanım ve üzgünüm" dedi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde, dün işlemleri tamamlanan şüphelilerden Ayşe Vural, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.'BENİ VE ANNESİNİ DÖVÜYORDU, 16 YAŞINDAN BERİ UYUŞTURUCU KULLANIYORDU'Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polise verdiği ifade de ortaya çıktı. Adli kontrolle serbest bırakılan Saffet Vural, şunları söyledi: "Zeynep 16 yaşından beri uyuşturucu kullanmaktadır. Son yıllarda hem bana hem de annesine şiddet uyguluyordu. Eşim yanımda salonda oturan oğlum Ömer'e seslendi. Zeynep'in bayıldığını söyleyerek yardım istedi. Oğlum da yanına odaya gitti. Daha sonra eşim yanıma gelerek, 'Senin dışarıda bir işin yok mu? Git dolaş daha sonra gel' dedi. Ben de dışarı çıktım. 2 saat sonra da eve geldim. O an eşim bize hiçbir şey söylemedi. Televizyon izledim 23.00 sıralarında da yattım. Sabah kalktığımızda eşim bize kahvaltımızı hazırladı. Daha sonra da bana 'Zeynep öldü. Hatta ben öldürdüm. Şimdi de polise gidip teslim olacağım' dedi. Ben de teslim olmasını söyledim. O evden çıktığında kızıma bakmak için odaya girdim. Kızımın üstünü beyaz çarşafla örtmüştü. Kontrol ettiğimde nefes almadığını gördüm. Sonra da polisler geldi."'GERÇEKTEN BAYILDI SANDIM, HİÇ DE MERAK ETMEDİM'

Adli kontrolle serbest bırakılan Ömer Vural ise, "Annem beni çağırdığında Zeynep'in gerçekten bayıldığını sandım. Kaldırıp yatağına yatırdım. Daha önceleri de bayıldığı için yardım da istemedim. Hiç de merak etmedim ne oldu diye" dedi.


Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi
Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi

Zeynep Vural, Ömer Vural, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme Bakan Karaismailoğlu'ndan geçiş ücretlerinde yapılan fiyat artışı açıklaması: Zam değil güncelleme 20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti 20 futbolcusu korona olan ve kalecisiz kalan River Plate, çıktığı maçı kazanarak tarihe geçti Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra Peker'in Hürriyet gazetesi itirafından sonra "Çok rahatladım" diyen AK Partili Boynukalın, paylaşımını sildi HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek HSK seçiminde uzlaşma sağlandı! Üyeleri hem Cumhur hem de Millet İttifakı belirleyecek Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta vergi arttı; benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam geldi Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Faslı turist kadın Taksim Meydanı'nda soyunarak çırılçıplak dolaştı Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar Sedat Peker'in kaçtığı BAE'yle ilgili skandal gerçeği Bakan Soylu açıkladı: 15 Temmuz'un faillerini saklıyorlar

Son Dakika Haberleri
11:53 Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!
11:09 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak
11:08 Abdurrrahim Albayrak, Galatasaray seçimlerinde 'Bende varım' diyor!
11:02 Görevini resmen bırakan Fatih Terim, İstanbul'dan ayrıldı
10:53 Kaptan Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Sevince böyle bakarsın
10:48 Kripto parada dev çöküş: Bir haftada yüzde 50'ye ulaştı!
17:43 Koronavirüs aşısı olan hemşire kabusu yaşadı: Önce şiddetli ağrı hissetti sonra kanı pıhtılaştı
17:38 Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu
17:28 Hakan Çalhanoğlu'na, Al Duhail'den 24 milyon euroluk sözleşme teklifi
17:06 Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı
Son Dakika: Salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Salgın tedbirlerini eleştirdiği videoyla gündem olan Viranşehir Savcısı Eyüp Akbulut geçici olarak görevden uzaklaştırıldı         
12:18
Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez Sedat Peker masayı yumruklayınca düşen yüzüğüyle mesaj verdi: Teşkilat-ı Mahsusa'nın sembolü yere düşmez         
12:09
Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti! Belçika'yı terör paniği ayağa kaldırdı: Aşırı sağcı asker ağır silahlarla firar etti!         
11:54
Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti Sergen Yalçın'ın 22 yaşındaki Ukraynalı sevgilisi, dün geceki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti         
11:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kuzey Marmara Otoyolu'nu hizmete açacak         
11:09
Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu Bahis sitelerine parasını kaptıran genç kadın, bir darbe de sevgilisinden yedi! Her denilene inanınca binlerce lirasından oldu         
10:09
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı Fenerbahçe, Dorukhan Toköz ve Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı         
09:47
Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var         
09:09
Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı Son Dakika: Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı         
22:57
Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu Yasak aşk ölüm getirdi! Aldattığı eşinin kendisini bastığını zannedince canından oldu         
22:49
Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm Kızını vahşice öldüren annenin ifadeleri kan dondurdu: Boğarken avuç içlerini öptüm         
19:24
Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı Süper mini elbisesiyle ayna pozu veren Demet Özdemir'in paylaşımına övgüler yağdı         
19:03
Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti Şarkıcı Oğuz Yılmaz, 53 yaşında hayatını kaybetti         
18:59
Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi Kızını taciz eden kişiyi öldürmüştü! Baba, tahliye edildi         
17:21
Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı Hindistan'dan korkunç görüntüler! Köpekler, koronalı cesetleri yemeye başladı         
17:06
5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar 5 yıldızlı diye 20 bin TL ödeme yaptıkları otele gidince hayatlarının şaşkınlığını yaşadılar         
16:23
4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok 4 gencin ölümündeki sır perdesi kalktı: Ortada bir suç veya suçlu yok         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2021 12:38:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Annesinin boğarak öldürdüğü Zeynep'in babası: Eşim bana 'çık gez' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement