Annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklamıştı, müebbet hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
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Annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklamıştı, müebbet hapisle cezalandırıldı

22.11.2022 10:20
Annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklamıştı, müebbet hapisle cezalandırıldı

Kocaeli'de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklayan sanığın, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

Kocaeli'de annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklayan sanığın, akli dengesinin yerinde olduğu tespit edilmesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

2015 yılında D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen olayda, seyir halinde olan aracın arka koltuğunda oturan Onur Özgür, yanındaki annesi Serpil Eroğlu'nun boğazını keserek 27 kez bıçaklamış, aracın ön koltuğunda oturan İfaket Ergün'ü de defalarca bıçaklayarak yaralamıştı. Anne Serpil Eroğlu hayatını kaybederken, Ergün ise ağır yaralanmıştı. Olay anında panik olan aracın sürücüsü Işık Gürel'in kaza yapması neticesinde olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

Müebbet hapisle cezalandırıldı

Sanığın Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Onur Özgür, avukatı Ozan Caner ve mağdur İfaket Ergün katıldı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavisi biten ve cezaevine gönderilen Onur Özgür'ün akli dengesini tam olduğu belirtildi. İfaket Ergün şikayetinin devam ettiğini söyleyerek, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın anne Serpil Eroğlu'na karşı işlemiş olduğu "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, İfaket Ergün'e karşı işlediği suçtan 10 yıl hapis ve Işık Gürel'e karşı işlediği "Kasten yaralama" suçundan 1 ay 7 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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D-100 Karayolu, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklamıştı, müebbet hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesinin boğazını keserek 27 kez bıçaklamıştı, müebbet hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
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