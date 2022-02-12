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Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2) - Son Dakika

Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2)

12.02.2022 15:29

'ŞEYTANLAR ÖLDÜR DEDİ'Bursa'da, annesi Azime Akman'ı boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşi Merve A.'yı yaralayan Muhammet E., emniyetteki ifadesinde, "Şeytanlar bana kendini öldür dedi.

'ŞEYTANLAR ÖLDÜR DEDİ'

Bursa'da, annesi Azime Akman'ı boğazını keserek öldürüp, üvey kardeşi Merve A.'yı yaralayan Muhammet E., emniyetteki ifadesinde, "Şeytanlar bana kendini öldür dedi. Annem müdahale etti. Daha sonra anneni de öldür dedi, öldürdüm. Şeytanlar kardeşini de öldür dedi. Ben de kardeşimi bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Muhammet E., 'kasten öldürmek'  suçundan adliyeye sevk edildi.ANNEYE 7, KARDEŞE 10 BIÇAK DARBESİUyuşturucu kullanmaktan kaydı olduğu belirlenen Muhammet E.'nin, annesini boyun ve göğsünden olmak üzere 7 bıçak darbesiyle öldürdüğü, kız kardeşi Merve A.'yı ise 10 yerinden bıçakladığı tespit edildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Merve A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2)
Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2)
Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2)
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DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin boğazını kesti, üvey kardeşini yaraladı, 'İçimdeki şeytan çıktı' dedi (2) - Son Dakika
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