Son dakika haberleri! Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek

Aboubakar, 28 Aralık Pazartesi günü annesinin cenazesi için ülkesine gidecek. Törene katıldıktan sonra 4 Ocak Pazartesi günü İstanbul'da dönecek olan siyah-beyazlı futbolcu, Sivasspor ve Kayserispor maçlarında oynamayacak.

-İHA-