ANNESİNİN CENAZESİNİ GETİRİRKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika
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ANNESİNİN CENAZESİNİ GETİRİRKEN KAZADA ÖLDÜ

25.04.2022 14:30

DİYARBAKIR'da annesi Hava Kılıç'ın (92) cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönen Yeter Çiçek, içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu (50) hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR'da annesi Hava Kılıç'ın (92) cenazesini almak için gittiği Bingöl'den dönen Yeter Çiçek, içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu (50) hayatını kaybetti.

Kaza, 03.00 sıralarında Dicle Üniversitesi yerleşkesindeki Hayati Avşar Kavşağı'nda meydana geldi. Bingöl'de hayatını kaybeden Hava Kılıç'ın cenazesini alarak yola çıkan konvoydaki 12 AAF 249 plakalı otomobil, sürücüsü Nihat K.'nin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile şarampole yuvarlandı. Kazada Hava Kılıç'ın kızı Yeter Çiçek yaşamını yitirdi, sürücü ile otomobildeki M.S.K., N.K., ve R.K. de yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. 4 çocuk annesi Yeter Çiçek'in cesedi de otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNESİNİN CENAZESİNİ GETİRİRKEN KAZADA ÖLDÜ
ANNESİNİN CENAZESİNİ GETİRİRKEN KAZADA ÖLDÜ
ANNESİNİN CENAZESİNİ GETİRİRKEN KAZADA ÖLDÜ
ANNESİNİN CENAZESİNİ GETİRİRKEN KAZADA ÖLDÜ

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Dicle Üniversitesi, Otomobil, Bingöl, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNİN CENAZESİNİ GETİRİRKEN KAZADA ÖLDÜ - Son Dakika


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