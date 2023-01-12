ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI BAKANLIK YAPTIRDI - Son Dakika
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ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI BAKANLIK YAPTIRDI

12.01.2023 12:43

ELAZIĞ'da, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi cenazesini kabul etmeyince görevlilerce defnedilen Zühal Gülersez'in (12) mezarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaptırıldı.

ELAZIĞ'da, 2 yıldır entübe olarak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren, annesi cenazesini kabul etmeyince görevlilerce defnedilen Zühal Gülersez'in (12) mezarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaptırıldı.

Kayseri'de, ağır zihinsel engelli olarak dünyaya gelen Zühal Gülersez, bir süre sonra Erzurum'a götürüldü. Zühal, Erzurum'daki bakımevi kapanınca da 2 yıl önce Elazığ'daki bakımevine nakledildi. Beslenme sorunu nedeniyle, kısa süre kaldığı bakımevinden özel hastaneye sevk edilen Zühal'in, midesinden PEG (Karın duvarından mideye tüp yerleştirilmesi) yöntemiyle beslenmesine devam edildi. İki yıldır entübe olarak tedavi gören Zühal, 3 gün önce yaşamını yitirdi. İletişime geçilen annesi, cenazeyi kabul etmedi. Bunun üzerine morgdan alınan cenaze, önceki gün Asri Mezarlık'ta görevlilerce kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

BAKAN YANIK PAYLAŞTI

Dün öğrenciler ve bazı dernekler Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret ederek, dua edip karanfil bırakırken, bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Derya Yanık'ın talimatıyla Zühal Gülersez'in mezarını yaptırdı. Bakan Yanık, sosyal medya hesabından bir takipçisinin mesajını alıntılayarak, Hassasiyetiniz için çok teşekkür ediyorum. Kuruluşlarımızda bakım verdiğimiz vatandaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayız. Zühal'e de son görevimizi yerine getirdik paylaşımını yaptı.

Zühal Gülersez'in mezarını ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Sait Çeçen de 'Bakanlık olarak bebek, çocuk, genç, yaşlı, engelli, şehit yakınları ve gazilerimize hizmet veren büyük büyük bir aileyiz. 12 yaşındaki Zühal kızımız da bu büyük ailenin bir ferdiydi. 12 yıldır farklı illerde bizlerden yatılı hizmet almaktaydı. Maalesef tedavi gördüğü bir hastanede rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Vefatından sonra şimdiye kadar yalnız bırakmadığımız gibi Sayın Bakan Derya Yanık Hanımefendi'nin talimatlarıyla kızımıza hemen bir mezar yaptık. Kızımıza şu ana kadar yapmış olduğumuz görevlerle yanında durduğumuz gibi bundan sonra da dualarımızla yalnız bırakmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Kızımız bu büyük ailenin bir ferdiydi. Bundan sonra da büyük ailenin bir ferdi olarak kalacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz kimsesizlerin kimsesiyiz. Bakanlığımız şu ana kadar hiçbir vatandaşını, yaşlısını, bebeğini sahipsiz bırakmamıştır, bundan sonra da bırakmayacaktır. Rabbim bu küçük kızımıza rahmet etsin inşallah. Hepimizin başı sağ olsun dedi.

Kaynak: DHA
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ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI BAKANLIK YAPTIRDI ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI BAKANLIK YAPTIRDI Anka'nın Gündeme Getirdiği 2 Engelli Çocuk Annesi Fahriye Güngör'ün Kesilen Elektriği Yeniden Açıldı Anka'nın Gündeme Getirdiği 2 Engelli Çocuk Annesi Fahriye Güngör'ün Kesilen Elektriği Yeniden Açıldı Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi önünde sevimli köpekler geceleri nöbet bekliyor Vişnelik Aile Sağlığı Merkezi önünde sevimli köpekler geceleri nöbet bekliyor

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Son Dakika Güncel ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI BAKANLIK YAPTIRDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ANNESİNİN CENAZESİNİ KABUL ETMEDİĞİ ZİHİNSEL ENGELLİ ZÜHAL'İN MEZARINI BAKANLIK YAPTIRDI - Son Dakika
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