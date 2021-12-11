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ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ - Son Dakika

ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ

11.12.2021 13:01

KONYA'da yaşayan 3 çocuk annesi Miyase Büyüktermiyeci 20 yıl önce annesinin çeyizinde gördüğü vazoya özenerek başladığı çini sanatı sayesinde Aplastik Anemi (kan) hastalığını yendi.

KONYA'da yaşayan 3 çocuk annesi Miyase Büyüktermiyeci 20 yıl önce annesinin çeyizinde gördüğü vazoya özenerek başladığı çini sanatı sayesinde Aplastik Anemi (kan) hastalığını yendi. Mevlana'yı anma törenleri kapsamında açılan sergide ürünlerini satarak aile ekonomisine katkı sağlayan Büyüktermiyeci, 'Bende bir hastalık çıktı. Vücudum kan üretmiyordu. Bir yıl doktor doktor gezdik. Çok sayıda ilaç kullandım. Çini sanatına başladıktan bir yıl sonra vücudum kendiliğinden düzelmeye başladı. Resmen o fırçalar benim içimdekileri tabağa döktü. Nasıl olduğunu bende anlamadım; ama toprakla boyalarla ilgilenmek bana çok iyi gelmeye başladı. Hastalığım da tamamen bitti. dedi.

3 çocuk annesi Miyase Büyüktermiyeci 2004 yılında yakalandığı Aplastik Anemi (kan) hastalığı ile 10 yıl savaştı. Büyüktermiyeci, 20 yıl önce annesinin çeyizinde görüp beğendiği ve bir özentilikle başladığı çini sanatı sayesinde hastalığından kurtuldu. Fırçaların ve boyaların ruhunu rahatlattığını belirten Büyüktermiyeci, 'Hiçbir yerde bulamadığım çareyi çini sanatında buldum. Beni çini sanatı kurtardı.' dedi.

Miyase Büyüktermiyeci sözlerini şöyle sürdürdü: 'Annemin çeyizinde vazo vardı, o dönemlerde o vazolar rutin olarak hanımlara hediye edilirmiş. O vazo hep ilgimi çekerdi. Daha sonra bu sanatla ilgili bir atölyenin açıldığını duydum. Kardeşim vasıtasıyla oraya başladım. O dönem benim rahatsızlığım vardı, vücudum kan üretmiyordu. Hem kafa dağıtmak için hem de elimde bir meslek olsun diye başladım. Çok şükür devamını getirdim. Öğrencilikten sonra profesyonel olarak çalıştım. Bir dönem belediyeyle çalıştım sonra kendim devam ettim. Kızımın da el yeteneği var, birlikte bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Eşim çocuklarım ve kardeşlerim hepsi bana çok destek oluyorlar.'

'VÜCUDUM KENDİLİĞİNDEN DÜZELMEYE BAŞLADI'

Yakalandığı Aplastik Anemi hastalığıyla 10 yıl savaşan Büyüktermiyeci, 'Çini sanatına başlamadan önce normal bir ev hanımıydım. Çiniye başladığımda küçük kızım 3 yaşındaydı, onunla birlikte başladık. O dönem bende bir hastalık çıktı, vücudum kan üretmiyordu. Bir yıl doktor doktor gezdik, bir sürü ilaç kullandık hiçbiri fayda etmedi. Ama çini sanatına başladıktan 1 yıl sonra vücudum kendiliğinden düzelmeye başladı. Resmen o fırçalar benim içimdekileri tabağa döktü. Nasıl olduğunu bende anlamadım ama toprakla boyalarla ilgilenmek bana çok iyi gelmeye başladı.' dedi.

ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ
ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ
ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ
ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ

mevlana, Anemi, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNESİNİN ÇEYİZİNDE GÖRDÜĞÜ VAZODAN ETKİLENDİ, HASTALIĞINI YENDİ - Son Dakika
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