Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç - Son Dakika
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Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç

20.06.2022 23:36

Edirne'de eşinden kısa süre önce boşanan bir adam, annesinin de içeride bulunduğu evi benzin dökerek yaktı. Anne olayda ağır yaralanırken, olay sonrası şüpheli, "Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın" diye mahalle sakinlerine bağıran şahıs, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İddialara göre, Talatpaşa Mahallesi'nde kısa süre önce eşinden boşandığı öğrenilen Ünal D., yanında getirdiği bir bidon benzini annesinin de içinde bulunduğu eve döktü.

EVİ ATEŞE VERİP KAÇTI

Korku dolu anların yaşandığı olayda şahıs ardından evi ateşe verdi. Annesini alevlerin arasında bırakan şüpheli, kaçarak kayıplara karıştı.

KADIN AĞIR YARALANDI

Evden alevlerin yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin içine girdiğinde yaşlı kadının ağır şekilde yaralandığını belirledi. Evden çıkarılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Benzin döküp hem annesini hem de evi yakan şahıs yakalandı

"ANNEMİ DE YAKTIM, HADİ GİDİN KURTARIN"

Mahalle sakinleri şahsın aynı zamanda annesine sürekli şiddet uyguladığını da belirttiler. Şahıs motosikletinden aldığı benzini annesinin üzerine ve eve döküp yaktıktan sonra, evden ayakkabısız bir şekilde çıkıp mahalle sakinlerine "Annemi de evi de yaktım, hadi gidin de kurtarın" dediği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Benzin döküp hem annesini hem de evi yakan şahıs yakalandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan kan donduran olayın ardından kayıplara karışan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, ardından Selimiye Polis Merkezi Amirliğine getirildi.

Benzin döküp hem annesini hem de evi yakan şahıs yakalandı
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç - Son Dakika

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SON DAKİKA: Annesinin de içinde olduğu evi benzin döküp yaktı! Olay sonrası söyledikleri ise daha korkunç - Son Dakika
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