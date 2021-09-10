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Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi - Son Dakika

Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi

10.09.2021 00:02

Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi Engelli gencin annesiyle sürdürdüğü okuma mücadelesi Eskişehir'de doğuştan görme engelli olan Aytaç Karakum, annesiyle beraber hiçbir engeli tanımayarak hedefi olan hukuk fakültesine hazırlanıyor.

Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi

Engelli gencin annesiyle sürdürdüğü okuma mücadelesi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de doğuştan görme engelli olan Aytaç Karakum, annesiyle beraber hiçbir engeli tanımayarak hedefi olan hukuk fakültesine hazırlanıyor.

Aytaç Karakum, annesinin yardımıyla ilkokul, ortaokul ve liseyi birincilikle bitirdi. Annesinin desteğiyle orta öğretim yıllarını başarılı bir şekilde bitiren Aytaç Karakum, şimdi ise Osmangazi Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümünü okuyor. 13 yaşlarında böbrek yetmezliği nedeniyle taşınabilir diyaliz cihazı ile teneffüslerde oğlunu tedavi eden anne Arife Karakum, oğlunun eğitimi için adeta canını dişine takıyor. İlkokul mezunu olan anne, şimdilerde ise oğlunu hayalinin hukuk fakültesini gerçekleştirebilmek için testler çözüp, sınav konularına oğlunu çalıştırıyor.

"Annem ve ailemle gurur duyuyorum"

Okuduğu okulları birincilikle bitirmeyi başarabilen ve üniversitede iki bölüm okuyan Aytaç Karakum, hedeflerinden bahsetti. Hedefinin hukuk fakültesi olduğunu belirten Karakum, bundan asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. En büyük destekçisinin annesi olduğunu belirten Aytaç Karakum, ona minnettar olduğunu söyledi. Karakum yaşadıklarını ve amaçları hakkında ise, "Doğuştan görme engelliyim. 13 yaşında da kronik böbrek yetmezliği hastalığına yakalandım. 8 yıl periton diyalizine girdim. 2 ay önce dayımın organ bağışı yapmasıyla böbrek nakli ameliyatı gerçekleşti. İlkokul, ortaokul ve ortaöğretimi birincilikle bitirdim. Şimdi Osmangazi Üniversitesi Siyasi Bilimler ve Kamu Yönetimi bölümünü birinci sınıfını bitirdikten sonra bu dönem 2 sınıfa başladım. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet bölümünün 1'inci sınıfını bitirdim. Aslında hedefim hukuk fakültesi idi ancak YKS sınavına hastaneden çıkarak katıldığım için hedefimi gerçekleştiremedim. Kaç yaşında olursam olayım DGS veya YKS her türlü sınava hedefime ulaşana kadar girmeye devam edeceğim. Ailem benim en büyük destekçim oldu. Annem 12 yıl hayatımın her alanı olmak üzere yanımdaydı. Üniversiteye hazırlanırken zorlu bir dönemden geçtik. Gerek hastalıkla mücadele etmem gerek eğitim hayatına hazırlanmam zor oluyordu. Bazen annemle günlük 300 soru çözebiliyorduk. Annem ve ailemle gurur duyuyorum. Hayata hiçbir şeyin engel olmadığını düşünüyorum. İnsanın bir hedefi varsa ulaşana kadar mücadele etmeli" diye konuşarak bahsetti.

"Aytaç'la beraber öğrendim"

Anne Arife Karakum, görme engelli olmasına rağmen her zaman oğlunu azmine hayran kaldığını ve eğitiminden geri kalmaması için elinden geleni yaptığını ifade etti. İlkokul mezunu olmasına rağmen oğlunu ilkokuldan üniversite derslerine kadar çalıştıran fedakar anne geçen süreç hakkında şöyle konuştu;

"İlkokul mezunuyum, lise sona kadar 12 yıl boyunca okullarda bekledim. Sabah onunla gidip, akşam beraber geldim. Gerek derslerine gerek sınavlarına test çözerek kitap okuyarak her şekilde yardımcı oldum. İlkokulu köy okullunda okuduğum için neredeyse hiçbir şeyi bilmiyorum. Aytaç'la beraber okuduğum için onunla öğrendim. Okuya okuya insan kendini geliştiriyor. Ben 8 yıl Aytac'ı diyalize bağladım. Okulda bile diyaliz yaptım. Çok hasta bir şekilde okuluna devam etti. Ona rağmen okulunu birincilikle bitirdi. Aytaç çok azimli, hırslı ve hedefleri olan bir çocuk, ortaokulda yıl sonunda öğretmenlerimiz tarafından plaket almıştım. Beni çok mutlu etmişti. Çocuğum için savaşıyorum ve buna devam edeceğim. İnşallah Aytaç'ta hedeflerine ulaşır."

Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi
Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi
Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi
Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi

Görme Engelli, Üniversite, Eskişehir, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin desteğiyle 2 üniversite okuyan görme engelli Aytaç'ın hedefi hukuk fakültesi - Son Dakika
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