Olay, saat 13.30 sıralarında Sinanpaşa Mahallesi üzerindeki müzisyenler kıraathanesinde meydana geldi. İddiaya göre F.P., annesi ile dini nikahlı olarak yaşayan Oktay Filibeli ile daha önce tartıştı. Aile içinde yaşanan gerginliğin ardından F.B., Filibeli tarafından evden kovuldu. Bugün, müzisyenler kıraathanesinde karşılaşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.P., üstündeki bıçakla Filibeli'yi defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Annesinin dini nikahlı eşini 30 bıçak darbesiyle öldürdü - Son Dakika

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