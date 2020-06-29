Annesinin dışladığı kuzuya bebek gibi bakıyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde İlhami Ayan, annesinin dışladığı kuzuyu sahiplenerek birlikte vakit geçirmeye başladı.

Bandırma ilçesinde mantolama ustası olan İlhami Ayan, rastladığı koyun sürüsünde 3 aylık bir kuzunun annesi tarafından dışlandığını fark etti. Bunun üzerine kuzuyu satın alan Ayan, onunla birlikte vakit geçirmeye başladı. 'Zeytin' adını verdiği kuzuyu elleriyle besleyen ve bebek gibi bakan Ayan, biberon ile süt içirirken, gittiği her yere de kuzuyu yanında götürüyor. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'ne ailesiyle birlikte gelen İlhami Ayan, 'Zeytin'i de yanında getirdi. Ayan, 'Zeytin' ile birlikte zaman geçirdi. Geceleri de beraber uyuduklarını belirten Ayan, "Yakında otlamaya başlayacak ve yeniden sürüye katılacak. Doğal yaşamına dönmesi gerekiyor, ondan ayrılmak zor olacak" diye konuştu.

- Bursa