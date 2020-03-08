Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı - Son Dakika

Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı

6 saat önce

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), 28 gündür hastanede yatan tansiyon hastası Annesi Sabiha Demir'in (87) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, odasında mey çalarak kutladı.

Annesinin Dünya Kadınlar Günü'nü, hastane odasında mey çalarak kutladı, System.String[]

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), 28 gündür hastanede yatan tansiyon hastası Annesi Sabiha Demir'in (87) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, odasında mey çalarak kutladı.

Erciş ilçesinde oto yedek parçası satarak, ailesinin geçimini sağlayan, 3 çocuk babası Sami Demir, Dünya Kadınlar Günü'nde annesine unutamayacağı sürpriz yaptı. Tansiyon hastası olan ve 28 gündür hastanede tedavi gören annesi Sabiha Demir'i müzisyen arkadaşı İkram Çeriğ ile ziyaret eden Demir, odasında mey çaldı. Annesi dahil tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Sami Demir, "Anneme moral vermek istedim. Çalışan, emek veren en büyük insan annelerimiz. Ben bugün hastanede yatan annemi ziyaret edip ona müzik eşliğinde moral verdim. Mutlu ettim. Çaldığımız müzik de ona iyi geldi. Annem ve bütün annelerin ellerinden öpüyor, bütün kadınlarımızın gününü kutluyorum" dedi


Dünya Kadınlar Günü, Sami Demir, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:43 Kaynak: DHA
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