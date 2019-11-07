Son Dakika Haberleri: Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı
Son Dakika Güncel Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı

Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı

7 saat önce

IĞDIR'da annesinin ekmek ve kete pişirdiği tandıra düşen 3 yaşındaki Fatma Nur Çakmaz'ın belden aşağısı 2 ve 3'üncü derece yandı.

Annesinin ekmek pişirdiği tandırda yandı, System.String[]

IĞDIR'da annesinin ekmek ve kete pişirdiği tandıra düşen 3 yaşındaki Fatma Nur Çakmaz'ın belden aşağısı 2 ve 3'üncü derece yandı. Küçük kız, Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Merkez Karakuyu köyünde yaşayan Ayşe- Sadullah Çakmaz çiftinin iki çocuğundan kücüğü olan Fatmu Nur Çakmaz, 1 Kasım günü öğlen saatlerinde annesinin pişirdiği tandıra düşerek yandı. Alev topuna dönen tandırın içinden anesi tarafından çıkarılan Fatma Nur Çakmaz, ambulansla Iğdır Devlet hastanesine götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çakmaz, sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Belden aşağısı 2 ve 3'üncü derece yanan Çakmaz'ın tedavisi sürerken, doktorlar bu tür yanık vakalarının sıkca servise geldiğini ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

Eşi ile birlikte kızının yanından bir an olsun ayrılmayan baba Sadullah Çakmaz, "Eşim tandırda ekmekleri pişirdikten sonra kete yapmak istemiş. Fatmu Nur da yanında oynuyormuş. Bu sırada kızı ile birlikte yan taraftaki mutfaktan ketelerin hamurunu almak istemiş. Kızımızın da peşinden geldiğini sanmış. Ama görmeyip tandırın buluduğu odaya girdiğinde kızımızın tandırın içinde yandığını görmüş ve uzanarak onu çıkarmış. Köye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çok üzgünüz. Bu yerden olan tandırlara bir çözüm  bulmak lazım. Bu gibi vakaların çok olduğunu duyuyorduk. Bizim de başımıza geldi" dedi.


Fatma Nur, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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