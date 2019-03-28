Son Dakika Haberleri: Annesinin Elindeki 4 Yaşındaki Çocuk Kamyonun Altında Böyle Kaldı

Annesinin Elindeki 4 Yaşındaki Çocuk Kamyonun Altında Böyle Kaldı

1 saat önce

Annesinin elindeki 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında böyle kaldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, annesiyle karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, kamyonun altında kaldı.

Annesinin elindeki 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında böyle kaldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, annesiyle karşıya geçmeye çalışan bir çocuk, kamyonun altında kaldı.
Olay, önceki gün Seyrantepe Köprülü Kavşağı bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, anne, 4 yaşındaki çocuğu ile birlikte duran araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada hareket etmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk kamyonun altında kalarak ağır yaralandı. Annesi tarafından kamyonun altından çıkarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Tüm bu olanlar, mobeseye saniye saniye yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:37 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
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