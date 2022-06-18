Annesinin elinden tutup sınava götürdü - Son Dakika
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Annesinin elinden tutup sınava götürdü

18.06.2022 16:08

Annesinin elinden tutup sınava götürdü Bu sefer roller değişti, anne sınavdayken çocuğu dışarıda bekledi Kocaeli'de yaşayan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Nevin Akgün'ü, 20 yaşındaki oğlu sınava getirdi.

Annesinin elinden tutup sınava götürdü

Bu sefer roller değişti, anne sınavdayken çocuğu dışarıda bekledi

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan iki çocuk annesi 50 yaşındaki Nevin Akgün'ü, 20 yaşındaki oğlu sınava getirdi. Oğluyla sınava hazırlanan ve 1 yılda liseyi bitiren Akgün'ün heyecanı gözlerinden okundu.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Kocaeli'de de üniversite adayları YKS heyecanı yaşadı. Öğrenciler sınava girerken anne babalar ise kapıda bekleyerek çocuklarının çıkmasını bekledi. Ancak Kocaeli'de farklı bir olay yaşandı. Bu sefer 50 yaşındaki Nevin Eker sınava girerken 20 yaşındaki oğlu ise kapıda annesinin çıkmasını bekledi.

"Sınava oğlumla birlikte geldim, benim destekçim oldu"

Sınava giren 2 çocuk annesi olan 50 yaşındaki Nevin Eker "Üniversite sınavına girdim. Boşandıktan sonra kendimi okumaya verdim. Sınava oğlumla birlikte geldim, kedisi benim destekçim oldu. Liseyi açık öğretimle bir senede bitirdim. Ardından üniversite sınavına hazırlandım. Sınavda matematikte zorlandım neredeyse hiç açmadım ama diğer konuları çözdüm. Bir hedefim var, sözel olarak okumak istiyorum. Okumak istediğim bölümler gastronomi ya da turizm ve otelcilik" dedi.

"Beraber ders çalıştık"

Sınava annesini getiren ve Kocaeli Üniversitesi öğrencisi Mustafa Ünlü, "Bugün annemi sınava getirdim ve onun destekçisi oldum. Annem boşandıktan sonra okuma hevesini bizimle paylaştı. Biz de ona lise zamanında çok yardımcı olduk. Beraber ders çalıştık akşamlara kadar ders videoları izledik. Bugün ise buradayız, sınava geldik. Biz çok mutluyuz o da çok heyecanlı. İnşallah istediği bölümü kazanır biz de ona destek olmaya devam ederiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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