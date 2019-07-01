Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
27 dakika önce
Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk metrelerce fırladıDENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesinin elini bırakıp yola çıkan çocuğa otomobil çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
Otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk metrelerce fırladı
DENİZLİ - Denizli
'nin Merkezefendi
ilçesinde annesinin elini bırakıp yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan 5 yaşındaki çocuk yaralanırken, çarpma anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sevindik
Mahallesinde geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil seyir halinde iken, annesinin elini bırakıp sokak üzerinden aniden yola çıkan H.K.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce fırlayan çocuk yaralandı. Kazanın ardından çevredekiler çocuğun yanına koştu. İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kazada yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde seyir halinde olan bir otomobil yola çıkan çocuğa çarpıyor ardından çocuk metrelerce fırlıyor. Kaza sonrası çevredekiler çocuğun yardımına koşuyor.
Asansörde sıkışan çocuk feci şekilde can verdi
Kırşehir'de asansörde sıkışan Afganlı çocuk öldü
(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı
Yok böyle bir tutku! Otomobil fiyatına tespih satılıyor