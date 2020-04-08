Annesinin elleriyle boğarak öldürdüğü Ali, Manisa'da toprağa verilecek (2) - Son Dakika

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Denizli'de annesi tarafından boğularak öldürülen 4 yaşındaki Ali K.'nin cenazesi, Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin kırsal Paşaköy Mahallesi'ne götürüldü. Burada ilk olarak astsubay olan babası İbrahim K.'nin evinin önüne getirilen minik Ali'nin cenazesi, alınan helalliğin ardından ikindide Paşaköy Merkez Camii'ne getirildi. Camideki cenaze törenine Ali K.'nin babası İbrahim K. ile yakınları katıldı. Cenazede tek çocuğunu kaybetmenin acısını yaşayan baba İbrahim K.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında mesafe kurallarına uyularak kılınan namazın ardından minik Ali'nin cenazesi Paşaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cemil SEVAL/ MANİSA,