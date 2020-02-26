Annesinin emekli maaşını çeken kadını sokakta gasp eden zanlılar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesinin emekli maaşını çeken kadını sokakta gasp eden zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Annesinin emekli maaşını çeken kadını sokakta gasp eden zanlılar tutuklandı

6 saat önce

Denizli'de ATM'den para çeken kadını sokak ortasında bıçakla gasp eden şahıs ve 2 arkadaşı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Annesinin emekli maaşını çeken kadını sokakta gasp eden zanlılar tutuklandı, System.String[]

Denizli'de ATM'den para çeken kadını sokak ortasında bıçakla gasp eden şahıs ve 2 arkadaşı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.


Olay, Merkezefendi ilçesi İlbade Mahallesi'nde geçtiğimiz 24 Şubat ta meydana geldi. Annesinin emekli maaşını ATM'den çektikten sonra evine dönmek isteyen Dudu Başarıcı (54) yolda Y.P. (24) isimli şahıs tarafından bıçakla önü kesilerek içerisinde 2 bin TL olan çantası gasp edildi. Gasp anı ise güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. Başarıcı durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olayı gerçekleştiren Y.P. ve ona yardım eden Ş.G. (24) ve M.E.'nin (40) peşine düştü. Şahısların olayın hemen ardından Antalya'ya gittikleri belirleyen ekipler şüphelilerin Denizli'ye döneceklerini bilgisini almaları üzerine yol üstünde kontrol noktası oluşturdu. Şahısların geldiği aracı kontrol noktasında durduran polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada ise 20 gram eroin ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar gasp ve uyuşturucu madde bulundurmak suçlaması ile ayrı ayrı 2 defa tutuklandı.


Öte yandan, gazeteciler tarafından sorulan 'neden yaptınız' sorusuna ise 'sana ne' şeklinde cevap verdi. - DENİZLİ

Denizli, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:11 Kaynak: İHA
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