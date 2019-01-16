Annesinin Emzirip Yatırdığı Hüseyin Bebek Öldü
1 saat önce
ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde annesinin emzirdikten sonra yatağına yatırdığı 41 günlük Hüseyin Kılıç bebek, öldü.
ANTALYA'nın Manavgat
ilçesinde annesinin emzirdikten sonra yatağına yatırdığı 41 günlük Hüseyin Kılıç
bebek, öldü. Bebeğin anne ve babasının ifadeleri alındı.
Manavgat'a bağlı Ilıca
Mahallesi'nde oturan M.B., 41 günlük bebeği Hüseyin Kılıç'ı dün emzirdikten sonra yatağına yatırdı. Bir süre sonra kontrol ettiği bebeğinin morardığını gören M.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Manavgat'ta özel hastaneye götürdüğü Hüseyin Kılıç bebek kurtarılamadı.
Savcının talimatıyla Manavgat İlçe Jandarma
Komutanlığı Kumköy
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı. Hüseyin Kılıç bebeğin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Jandarma, M.B. ile bebeğin babası ve birlikte yaşadıkları belirtilen U.K.'nin ifadelerine başvurdu. - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:57 Kaynak: DHA
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