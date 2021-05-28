Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı - Son Dakika

Düzce'nin Derelitütüncü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesi A.K. ile birlikte İstanbul'da yaşayan 11 yaşındaki kızı A.K, Düzce'de oturan anneannesinin yanına geldi. Anneanne, torununun durumundan şüphelenerek küçük kızı hastaneye götürdü. Hastanede yapılan muayenede kızın hamile olduğu ortaya çıktı.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Durum Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne haber verildi. Çocuk İzleme Merkezi'ne götürülen çocuğun burada annesinin dini nikahla birlikte yaşadığı H.Ç'nin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi. A.K. koruma altına alınırken şüpheli H.Ç ve kızın annesi A.K, İstanbul Anadolu Adliyesi tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.