Son Dakika Haberleri: Annesinin evinde intihar etti
Son Dakika Güncel Haber

Annesinin evinde intihar etti

1 saat önce

AYDIN'ın Çine ilçesinde, İbrahim C. (69), annesine ait metruk evde, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Annesinin evinde intihar etti, System.String[]

AYDIN'ın Çine ilçesinde, İbrahim C. (69), annesine ait metruk evde, tavana bağladığı iple kendisini asarak, yaşamına son verdi.

Çine'nin kırsal Kadılar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 3 çocuk babası İbrahim C.'den haber alamayan yakınları, meraklanıp, dün saat 09.00 sıralarında, çevrede aramaya çıktı. Annesine ait metruk eve giden yakınları, İbrahim C.'yi iple tavana asılı buldu. İhbar üzerine, eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, İbrahim C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar ettiği belirlenen İbrahim C.'nin cesedi, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, bir süredir psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İbrahim C.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kadılar, Çine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mesleğine yapılan saygısızlığı kaldıramayan hakim, intihara kalkıştı
AK Partili Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira'nın ağabeyi: Kardeşimin vücudunda darp izleri vardı Dünyada bir ilk! Nuran, tam 21 yıldır Amerikalı bir çocuğun akciğeri ile nefes alıyor Şiir okuması beklenen öğrenci şarkı söyledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesinin evinde intihar etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]