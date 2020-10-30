Annesinin evini yakacağını söyleyip, havaya ateş açtı - Son Dakika

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fikret K. (35) annesinin evini yakacağını söyleyerek silahla havaya ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Fikret K.yı ikna etmek için çalışma başlattı.

?Olay saat 12.30 sıralarında Karasu Aşağı Aziziye Mahallesi'nde 420. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Fikret K. hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen annesi tarafından eve alındı. Fikret K. evi yakacağını söyleyerek bağırınca apartmanda bulunanlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Fikret K., babasının tüfeğini alarak havaya ateş açtı. Zor anlar yaşayan polis ekipleri havaya ateş eden şahsa müdahale etmek için takviye ekip istedi. Özel Harekat polisleri olay yerine gelirken, Fikret K.'nın isteği doğrultusunda evin bahçesindeki ambulans ve itfaiye ekipleri ile vatandaşlar uzaklaştırıldı. Polis ekipleri, Fikret K.'yı ikna etmek için görüşmelerini sürdürüyor.