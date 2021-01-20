Annesinin evliliğini kabullenemeyen adam, üvey babasının kız kardeşini rehin aldı - Son Dakika

Annesinin evliliğini kabullenemeyen adam, üvey babasının kız kardeşini rehin aldı

20.01.2021 03:20

Üsküdar'da anne ve babası boşandıktan sonra, annesinin başkası ile evlenmesini kabul edemeyen bir kişi, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Polislerin ikna edemediği kişiyi, olay yerine gelen annesi teslim olmaya ikna etti.

Olay saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çankırı Sokak'ta bulunan bir binanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre İsminin Cesur olduğu öğrenilen bir kişi, anne ve babasının boşanması nedeniyle psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. Bir müddet sonra annesinin başka biri ile evlenmesini kaldıramayan Cesur adlı şüpheli, annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini ekmek bıçağı ile rehin aldı. Evden gelen bağrışma sesleri üzerine komşular polise haber verdi.

ANNESİ İKNA EDİNCE TESLİM OLDU

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaşlı kadını rehin alan şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu sırada itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde hazır bekledi. Ancak şüpheli ısrarla annesinin eve gelmesini istedi. Polis ekipleri annesini ekip otosu ile olay yerine getirdi. Annesinin geldiğini gören şüpheli kapıyı açarak teslim oldu.

Annesinin evliliği kabul etmeyen adam, üvey babasının kız kardeşini rehin aldı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Rehin alınan yaşlı kadın ise olay yerine gelen ambulansta sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Annesinin evliliğini kabullenemeyen adam, üvey babasının kız kardeşini rehin aldı

Cumhuriyet Mahallesi, Çankırı, Üsküdar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin evliliğini kabullenemeyen adam, üvey babasının kız kardeşini rehin aldı - Son Dakika


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