ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika
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ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI

15.04.2022 11:37

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu'yu (42) dün marketin önünde göğsünden pompalı av tüfeğiyle yaralayan Berat Sevim'i (19) polis yakaladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Burhanettin Limoncu'yu (42) dün marketin önünde göğsünden pompalı av tüfeğiyle yaralayan Berat Sevim'i (19) polis yakaladı. Sevim, ifadesinde Limoncu'ya saldırıyı annesi Zarife Uysal (39) ile evlilik kararı alıp birlikte yaşamalarını kabullenemediği için gerçekleştirdiğini anlattı.

Olay, dün saat 15.20 sıralarında Kökez mahallesi Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Zarife Uysal ile evlilik kararı alan Burhanettin Limoncu, kiraladıkları evi yakınlarıyla temizliğine gitti. Limoncu temizlik yapılan dairenin bahçesinde beklerken Zarife Uysal'un oğlu Berat Sevim yanına geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Sevim, pompalı av tüfeğiyle Limoncu'yu kovaladı. Sevim, Limoncu'yu kaçarken sığındığı marketin önünde pompalı av tüfeğiyle vurdu.

ALANYA'DA YAKALANDI

Yakın mesafeden tüfekle vurulan Limoncu, yüz, kol, bacak ve göğsüne isabet eden saçmalardan yaralandı. Sevim ise olayın ardından 34 EEB 737 plakalı otomobile binerek kaçtı. Ağır yaralanan Limoncu, sağlık ekipleri tarafından götürüldüğü Serik Devlet Hastanesi'nin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sevim ise Alanya ilçesinde polis tarafından yakalanıp adli işlemler için Serik'e getirildi.

ANNESİNİN EVLİLİK İSTEĞİNE KARŞI ÇIKTIĞI İÇİN SALDIRDI

Polis merkezindeki ifadesinde Sevim, annesi Zarife Uysal'ın birlikte yaşama isteği üzerine 2 gün önce Serik'e geldiğini ve annesinin Limoncu ile evlenmesini istemediği için saldırıyı gerçekleştirdiğini anlattı. Gözaltına alınan Sevim'in emniyetteki işlemlerin adliyeye sevk edildi. Limoncu'nun ise hayatı tehlikesinin devam ediyor. Zarife Uysal'ın dün Serik Adliyesi'nde savcılığa verdiği dilekçede kendisini tehdit eden oğlu hakkında uzaklaştırma talep ettiği öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Saldırı anı caddeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde Sevim'in Limoncu'yu kovaladıktan sonra tüfekle ateş edip kaçması yer alıyor. Limoncu'nun markete sığınırken plastik tabure ile kendini korumaya çalışması o sırada marketten çıkan bir kadının da önünde yer alan Berat Sevim'i eliyle önlemeye çalıştığı görülüyor.

ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI
ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI

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KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI KUYUMCUYA GİRİP, İŞ YERİ ORTAĞINI GÖĞSÜNDEN VURAN 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANNESİNİN EVLENMEK İSTEDİĞİ ADAMI VURAN SALDIRGAN YAKALANDI - Son Dakika
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