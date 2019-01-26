Son Dakika Haberleri: Annesinin Hayatını Kurtardı

Annesinin Hayatını Kurtardı

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen annesini son anda hastaneye yetiştirdi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen annesini son anda hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yediler Mahallesi 578'inci sokakta kızıyla birlikte yaşayan Melehat Ö. (54), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Fenalaşan kadın, üst katında oturan kızından yardım istedi. Bozüyük Devlet Hastanesine götürülen Melehat Ö., yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesinin olduğu belirtilerek yoğun bakıma alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:24 Kaynak: İHA

Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa
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