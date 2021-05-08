ANNESİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN AĞABEYİNDEN HAMİLE KALMIŞTI, SAVCI MÜTALAASINI SUNDU - Son Dakika

ANNESİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN AĞABEYİNDEN HAMİLE KALMIŞTI, SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

08.05.2021 11:50

ZONGULDAK'ta, annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi G.K.'nın (28) cinsel istismarına uğrayarak hamile kalan ve evde annesi tarafından zorla doğuma zorlanan S.K.(17) ile ilgili savcı mütalaasını mahkemeye sundu.

ZONGULDAK'ta, annesinin ilk evliliğinden olan ağabeyi G.K.'nın (28) cinsel istismarına uğrayarak hamile kalan ve evde annesi tarafından zorla doğuma zorlanan S.K.(17) ile ilgili savcı mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, DNA raporuyla çocuğunun babası olduğu tespit edilen ve tutuklu yargılanan G.K. için 34,5 yıla kadar hapis talep ederken, aynı suçtan tutuksuz yargılanan diğer ağabeyi S.K. içinde 45,5 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Geçen yıl 24 Şubat'ta meydana gelen olayda Kilimli ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan S.K., annesi H.K.'nın yardımıyla evde doğum yaptı. S.K., kanaması durmayınca annesi ve ağabeyi G.K. tarafından Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi yapılan S.K., annelerinin bir, babalarının ise ayrı olduğu ağabeyi S.K.'nin kendisine evde cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Doğan bebekten alına DNA örneklerinin ardından babanın S.K. isimli ağabeyinden değil, diğer ağabeyi G.K.'den olduğu ortaya çıktı. S.K.'nin Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda ise ruhsal yönden kendini savunamayacak durumda olduğu ve mevcut zeka geriliğinin hekim olmayanlarca anlaşılabileceği, ancak vereceği ifadelere ana hatları ve kuvvetli delillerle desteklendiği takdirde itibar edilebileceği belirtildi. Gözaltına alınan ağabeylerden G.K. tutuklanırken, S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede, G.K. ve S.K. hakkında 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Anne H.K. hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1,5 yıl hapis cezası talep edildi. S.K. ise doğumun ardından bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Zonguldak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık S.K., tutuksuz sanıklar G.K. ile anne H.K. ile avukatlar katıldı. Duruşmada, Cumhuriyet Savcısı mütalaasını mahkemeye sundu. Mütalaada, S.K.'nın iki ağabeyinin de cinsel istismarına maruz kaldığını beyan ettiği ifade edildi. Tutuksuz sanık S.K.'nın hafif zeka geriliği olan S.K.'yı bıçak ve ayakkabı ile darp ederek birden fazla kez nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Tutuklu sanık G.K.'nın ise bebeğin babasının olduğunun ortaya çıktığı ve fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan mağdureye birden fazla nitelikli cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 34,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Tutuksuz sanık anne H.K. için ise sanıkların öz çocukları olması nedeniyle tanıklıktan çekilebilecek kişiler arasında olması nedeniyle beraatine karar verilmesini talep etti. Duruşma, mütalaaya karşı avukatların savunma yapması için ertelendi.

ANNESİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN AĞABEYİNDEN HAMİLE KALMIŞTI, SAVCI MÜTALAASINI SUNDU
ANNESİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN AĞABEYİNDEN HAMİLE KALMIŞTI, SAVCI MÜTALAASINI SUNDU
ANNESİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN AĞABEYİNDEN HAMİLE KALMIŞTI, SAVCI MÜTALAASINI SUNDU
ANNESİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN AĞABEYİNDEN HAMİLE KALMIŞTI, SAVCI MÜTALAASINI SUNDU

Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Zonguldak, Savcı, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANNESİNİN İLK EVLİLİĞİNDEN OLAN AĞABEYİNDEN HAMİLE KALMIŞTI, SAVCI MÜTALAASINI SUNDU - Son Dakika


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