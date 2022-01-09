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Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı - Son Dakika

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı

09.01.2022 11:48

Bursa'da ameliyata giren Tülay Korkmazer, oğlu Hakan Yılmaz'a gerçek babasının iş insanı Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Babalık davası açan Yılmaz, uzun uğraşlar sonucunda 2007 yılında vefat eden iş insanının mezarını açtırdı. Örnekleri inceleyen İstanbul Adli Tıp Kurumu, Yılmaz'ın biyolojik babanın Ahmet Necati Yılmaz olduğunu tespit etti.

2010 yılında ameliyata girmeden önce oğlu Hakan Yılmaz'a bir itirafta bulunan Tülay Korkmazer, oğluna biyolojik babasının ANY Tekstil ve Reisoğlu Tekstil'in sahibi Ahmet Necati Yılmaz olduğunu söyledi. Yılmaz'ın 2007'de öldüğünü öğrenen Hakan Yılmaz, babalık davası açtı.

MEZARIN AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Sabah'ın haberine göre üvey kardeşi tarafından tehdit edilince Yılmaz, davayı geri çekti. Hakan Yılmaz, 2020 yılında üvey kardeşinin hayatını kaybettiğini öğrenince yeniden babalık davası açtı. Mahkeme, nisan ayında Hakan Yılmaz'ın kimliğinde adı yazan babası Orhan Yılmaz'ın mezarını açtırdı. DNA sonucunda Orhan Yılmaz'ın biyolojik babası olmadığı kanıtlanan Hakan Yılmaz, Orhan Yılmaz'ın soyundan düştü. Mahkeme, DNA testi için iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarının açılmasını kararlaştırdı.

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

14 YIL SONRA KABRİ AÇILDI

Babalık davasında ünlü tekstilci Ahmet Necati Yılmaz'ın mezarı geçtiğimiz günlerde mahkeme kararıyla 14 yıl sonra açıldı. Hamitler Kent Mezarlığı'nda bulunan mezarın açılışına Ahmet Necati Yılmaz'ın ailesinin vekalet verdiği avukatlar katıldı. Hakan Yılmaz da mezarın açılışını takip etti.

Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğu kanıtlandı

BİYOLOJİK BABASI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nda görevli 3 doktor, hakim ve polis nezaretinde açılan mezardan DNA testi için örnekler aldı. DNA örnekleri üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapıldı. İncelemenin ardından Hakan Yılmaz'ın, iş insanı Ahmet Necati Yılmaz'ın biyolojik oğlu olduğu netlik kazandı. Böylece Hakan Yılmaz, biyolojik babası olduğu netleşen işadamı Ahmet Necati Yılmaz'ın nüfusuna kayıt edilecek.

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Adli Tıp Kurumu, Necati Yılmaz, Hakan Yılmaz, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı - Son Dakika
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