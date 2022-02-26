ANNESİNİN KABUL ETMEDİĞİ OĞLAĞI İNEK EMZİRİYOR - Son Dakika
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ANNESİNİN KABUL ETMEDİĞİ OĞLAĞI İNEK EMZİRİYOR

26.02.2022 10:49

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde annesinin kabul etmediği iki haftalık oğlağı inek emziriyor.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde annesinin kabul etmediği iki haftalık oğlağı inek emziriyor.

Ezine ilçesine bağlı Alemşah köyünde bir süre önce Muhtar Ahmet Erişken'e ait keçiler doğum yaptı. Keçilerden biri, dünyaya getirdiği oğlağı emzirmedi. Muhtar Ahmet Erişken 2 haftalık oğlağı, köyde bir çiftlikte bakıcılık yapan Türkmenistan uyruklu Bahram Jumakov'a bakması için hediye etti. Bakıcı Jumakov, 'Ayyıldızı' ismini verdiği oğlağı kendi elleriyle besleyerek, büyütmeye başladı. Sabah-akşam sağım yapan Jumakov, peşinden ayrılmayan oğlağın ineklerinden birini emmeye başladığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Evli ve 4 çocuk babası Bahram Jumakov, ailesi Türkmenistan'da olduğu için oğlağın kendisine can yoldaşı olduğunu belirterek, "Köyümüzün muhtarı bize bir oğlak hediye etti. Annesi bu oğlağı kabul etmediği için ben bakıyorum. Kendi elimle beslediğim oğlak yanımdan hiç ayrılmıyor. Ben nereye gidersem peşimden geliyor. Dama inekleri sağmaya giderken de yanımda geliyordu. Bir ineği emdiğini görünce ben de çok şaşırdım. İneği emerek besleniyor ve büyümeye devam ediyor. Bu oğlağın kendi kendine ineği, annesi gibi emmesi gerçekten çok ilginç. İnek de oğlağın emmesine izin veriyor. Oğlağı satmayı düşünmüyorum. Böyle büyüteceğim. Benim can yoldaşım oldu" dedi.

ANNESİNİN KABUL ETMEDİĞİ OĞLAĞI İNEK EMZİRİYOR
ANNESİNİN KABUL ETMEDİĞİ OĞLAĞI İNEK EMZİRİYOR
ANNESİNİN KABUL ETMEDİĞİ OĞLAĞI İNEK EMZİRİYOR
ANNESİNİN KABUL ETMEDİĞİ OĞLAĞI İNEK EMZİRİYOR

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Kaynak: DHA

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