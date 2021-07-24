ANNESİNİN KABUL ETMEDİĞİ ÜÇ AYLIK KUZUYA EVLADI GİBİ BAKIYOR - Son Dakika

Kumburgaz'da köpek eğitmenliği yapan İmam Bingöl, annesinin kabul etmediği ve doğduğu andan itibaren beslemeye başladığı üç aylık kuzuyu bir an olsun yanından ayırmıyor. 'Müfit' ismini verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi gösteren Bingöl, Kurban Bayramı geldi ama biz kesmeyi kesinlikle düşünmedik. Çocuğumuz gibi bizimle birlikte büyüyecek dedi.

Kumburgaz'da yaşayan İmam Bingöl doğum yapan koyunlarının yavrusunu kabul etmeyip beslemediğini gördü. Annesinin beslemediği yeni doğmuş olan kuzunun durumuna üzülen Bingöl, kuzuyu biberonla beslemeye başladı. Müfit ismini verdiği kuzusuna bir bebek gibi ilgi gösteren, banyosunu yaptıran Bingöl, kuzusunu dışarı çıkarken de yanında götürüyor. Bingöl, spor yaparken onu takip eden, beraber yemek yiyip, çay içtiği Müfit'i çocuğu gibi görüyor.

BENİ ANNESİ SANIYOR

Çocukluğundan beri hayvan sevgisiyle büyüdüğünü söyleyen İmam Bingöl, Kuzumuz yaklaşık üç aylık, doğduğundan beri benimle birlikte. Doğduktan sonra annesi istemedi kuzuyu. O günden beri benimle birlikte. Sabah, öğle, akşam biberonla besledim onu bu yüzden beni annesi sanıyor. Kesinlikle yanımdan ayrılmıyor, ayrıldığı zaman da neredeyse ismimle bağırıyor. Köpeklerimiz de arada bir kovalıyor onu o sırada da direk benim yanıma kaçıyor. Neredeyse 24 saat birlikteyiz. Hatta çay bile içiyor, her gün bir tabakta elma veriyorum. Yeşil elmayı çok seviyor. Kurban Bayramı geldi ama biz kesmeyi kesinlikle düşünmedik. Kesim yerine götürdük herkes çok beğendi kuzumuzu, kucaklayıp fotoğraf çekildi. Eceliyle ölene kadar bizimle birlikte kalacak. Kesinlikle ne kurbanda, ne de adakta kesmeyi düşünmüyoruz. Çocuğumuz gibi bizimle birlikte büyüyecek dedi.

MESLEĞİMİ YAPMADIM, KÖPEK EĞİTMENLİĞİNİ TERCİH ETTİM

Üniversitede gıda mezunu olmama rağmen mesleğimi yapmadım, köpek eğitmenliğini tercih ettim diyen Bingöl, Müfit'in spor yaparken, yemek yerken, çay içerken sürekli kendisiyle birlikte olduğunu anlatarak Sadece gece uyurken benden ayrı. Onun dışında Müfit'le her zaman birlikteyiz. Özellikle bisikletle gittiğimde koşarak peşimden geliyor. Birlikte gider doğaya çıkıp geliriz diye konuştu.