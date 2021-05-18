Annesinin kabullenmediği kuzuya "bebek" gibi bakıyorlar - Son Dakika

Annesinin kabullenmediği kuzuya "bebek" gibi bakıyorlar

18.05.2021 11:09
Annesinin kabullenmediği kuzuya

Elazığ'da doğum sonrası annesinin kabullenmemesi nedeniyle bakımsız kalan kuzuyu sahiplenen şehit eşi ve oğlu, "Boncuk" adını verdikleri kuzuya evlerinde bebek gibi bakıyor.

Elazığ'da doğum sonrası annesinin kabullenmemesi nedeniyle bakımsız kalan kuzuyu sahiplenen şehit eşi ve oğlu, "Boncuk" adını verdikleri kuzuya evlerinde bebek gibi bakıyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel'in bir kamu kurumunda çalışan eşi Şengül Genel bir ay önce merkeze bağlı Yeniköy köyüne akraba ziyaretine gitti.

Bir çocuk annesi 36 yaşındaki Genel, köyde gezdiği sırada ikiz doğuran koyunun yavrularından birini kabullenmediğini öğrendi.

Genel'e, sahiplenmek istediği kuzu, sahibi tarafından hediye edildi.

Kuzuyu şehir merkezindeki yaşadıkları beş katlı binanın ikinci katındaki evlerine getiren anne ve oğlu 10 yaşındaki Kaan Enis Genel, ona "Boncuk" adını verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde evlerine neşe katan Boncuk'a özenle bakan anne ve oğlu kuzuyu bezliyor, biberonla besliyor.

Kuzuya şefkatle bakan aile, kuzunun temizliğini ve veteriner kontrollerini de ihmal etmiyor.

Evin içinde baktıkları kuzuyu zaman zaman gezdiren ve markete de götüren anne ve oğlu Boncuk'u ailelerinin üçüncü bireyi olarak görüyor.

"Kuzumuz bize tam olarak alıştı"

Şengül Genel, AA muhabirine, kuzuyu eve getirdikten bir gün sonra kendileri ile kaynaştığını belirtti.

Kuzunun kısa sürede evlerinin vazgeçilmezi haline geldiğini ifade eden Genel, "Uyandığımızda oğluma kahvaltısını nasıl veriyorsam kuzumun da sütünü veriyorum. Altını değiştiriyor, banyosunu yaptırıyorum. Oğlumla kuzumuzu dışarı çıkarıp, gezdiriyorum. Gerekli tüm bakımlarını yapıyorum. Kuzumuz bize tam olarak alıştı. Nereye gitsek arkamızdan geliyor. Çok seviyor bizi." diye konuştu.

Genel, oğlu ile yalnız yaşadıklarını anlatarak, Boncuk'u çok sevdiklerini ifade etti.

Kuzuyla çarşı, pazar gezebildiklerini dile getiren Genel, "Onu bağlamıyorum. Arkamızda sürekli koşuyor. Yanımızdan ayrılmıyor. Evimizin üçüncü bireyi oldu." dedi.

"Boncuk sayesinde her günümüz renkli geçmeye başladı"

Genel oğlu ve Boncuk'un güzel vakit getirdiğini dile getirerek, salgından dolayı evde daha çok zaman geçirdiklerini bu süreçte kuzu ile evde oyunlar oynadıklarını aktardı.

"Bizim için bir eğlence oldu. Evin içinde istediği gibi geziyor. Boncuk sayesinde her günümüz renkli geçmeye başladı. Markete gittiğimde oğluma alışveriş yaptığım zaman Boncuk için de alışveriş yapıyorum. Ona bakmak çok hoşumuza gidiyor." ifadelerini kullanan Genel, oğlu ile Boncuk'un arkadaş olduğunu, birbirlerini çok sevdiklerini kaydetti.

"Canlı ders saatlerimde beni odamda bekliyor"

Kaan Enis Genel de sahiplendikleri kuzuya severek baktıklarını söyledi.

Kuzuyu ilk aldıklarında bakımı konusunda biraz tedirginlik yaşadıklarını anlatan Genel, "Kuzumuz evdeki ikinci gününde bizi sevdi. Bende onu sevdim. Kuzu ile arkadaş olduk." ifadelerini kullandı.

Genel, yaşanan salgın sürecinde kuzunun kendisine moral bakımından çok iyi geldiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Canlı ders saatlerimde beni odamda bekliyor. Teneffüse çıktığımda benimle oyun oynamak istiyor. Peşimden koşuyor. Bakkala gittiğimde peşimden geliyor. Bakkalın önünde beni bekliyor. Sonra beraber eve geliyoruz. Onun sayesinde evde canım sıkılmıyor. Onun sayesinde gülüyorum. Kuzumla sanki kardeşmişiz gibi aramızda bağ oluştu. O yüzden onu çok seviyorum."

Diyarbakır, Elazığ, Doğum, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Annesinin kabullenmediği kuzuya 'bebek' gibi bakıyorlar - Son Dakika


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