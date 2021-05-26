Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı - Son Dakika

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı

26.05.2021 10:01

Küçükçekmece'de Tuğçe Sayın, 67 yaşındaki annesi Sevilay Palabıyık'ı önce bıçakla öldürdü, sonrasında ise kafasını satırla kesip tencereye koydu. Sayın, annesinin sol bacağını da keserek etlerini sıyırıp kovaya koydu. Vahşetin sebebinin ise evin tapusu yüzünden yaşanan tartışma olduğu ileri sürüldü. Öte yandan genç kadının annesini merak eden yakınlarına kafasını dinlemek için tatile gittiği yalanını söylediği de öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece'de yaklaşık 4 yıldır şizofren tanısı ile ilaç kullanan ancak tedaviyi reddeden 35 yaşındaki Tuğçe Sayın, birlikte yaşadığı annesi Sevilay Palabıyık'tan oturdukları evi kendi üzerine yapmasını istedi. Annesinin vermemesi üzerine tartışmaya başladı. Cinnet getiren genç kadın, annesini önce bıçakla öldürdü.

KAFASINI KESİP TENCEREDE HAŞLAMIŞ

Ardından satırla annesinin başını, kollarını ve bacaklarını vücudundan ayırdı. Kestiği başı tencereye koyup haşladı, sol bacağındaki kemikleri ise etlerinden sıyırıp ayırdı. Polis ekipleri içeri girdiğinde tencere hala sıcaktı.

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran vahşetin altından ev tapusu çıktı

SORANLARA, ANNESİNİN TATİLE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sabah'ın haberine göre Sevilay Palabıyık'tan bir süredir haber alamayan eski eşi Sayit Sayın durumu polise bildirdi. Komşularına da haber verince komşular eve gitti kapıyı çaldı. Evde bulunan Tuğçe Sayın kapıyı çalan komşulara annesinin tatile gittiğini söyledi. Aldıkları cevaptan tatmin olmayan ve yaşlı kadının hayatından endişe eden bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran vahşetin altından ev tapusu çıktı

"KAFASINI DİNLEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKTI" DEDİ

Bunun üzerine polisler daireye çıkarak kapıyı çaldı. Kapıyı açan Tuğçe Sayın'a polisler, annesini sordu. Sayın ise annesinin evde olmadığını söyleyerek, "Erkenden 'kafamı dinleyeceğim' diyerek dışarı çıktı. Halen de gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum" dedi. Polislerin eve girmesine de izin vermeyen Tuğçe Sayın, kısa bir süre sonra annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran vahşetin altından ev tapusu çıktı

CESEDİ BANYODA, KAFASI MUTFAKTA BULUNDU

Tuğçe Sayın, "Annemi öldürdüm. Kendisi banyoda" dedi. Olay yerine giren polis ekipleri Sevilay Palabıyık'ın sırtüstü yattığını ve kafasının olmadığını gördü. Bunun üzerine Tuğçe Sayın polislere, 'Annemin kafası da mutfakta tencerenin içinde" dedi. İnceleme yapan polis, Sevilay Palabıyık'ın sol bacağındaki etlerinin de satırla kemiklere kadar çıkarılıp bir leğene koyulduğunu gördü. Ocağın üzerindeki tencerenin ise hala sıcak olduğu tespit edildi.

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran vahşetin altından ev tapusu çıktı

EV TAPUSU YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Yaklaşık 4 yıl öncesine kadar acil tıp teknisyeni olarak çalıştığı öğrenilen Tuğçe Sayın, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sayın'ın şizofren tanısı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Sayın'ın annesine evin kendi üzerine yapmasını istediği, bu nedenle de tartıştıkları kaydedildi.

PAZARTESİ GÜNÜ HASTANEYE KALDIRACAKLARMIŞ

Hayatını kaybeden kadınla aynı apartmanda yaşayan komşuları Mehmet Batı "Sevilay Abla'nın kızı hariç biriyle tartıştığını ne gördük ne de duyduk. Kızı sürekli sorun çıkarıyordu, geceleri bizi uyutmuyordu. Üç gün önce gece yarısı yine tartışıyorlardı. Kızı Sevilay Abla'nın kolundaki bilezikleri almak istemiş. Şikayet üzerine polis geldi, kızı polisleri de tehdit etmeye başladı. Daha sonra eve girdiler. Yakınımız Sevilay Abla'yı arayıp durumunu sordu. Şu an iyiyim, Tuğçe'yi Pazartesi günü hastaneye kaldıracağız artık, tüm bunlar sona erecek demiş. Kader işte, kızını hastaneye götüreceğine evden kendi cenazesi çıktı evden" dedi.

Sevilay Palabıyık ile aynı sitede yaşayan Ceren Çetin "Sevilay Abla hayata çok bağlıydı. Kendine bakmayı çok severdi. Spor salonunun havuzuna bile makyajıyla girerdi. Etrafa neşe saçan pozitif bir insandı" diye konuştu.

Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı

Küçükçekmece, İstanbul, Polis, İlaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı - Son Dakika


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