Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti

6 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre, annesinin karnına vurduğu M.N.İ. (3), iç kanamadan hayatını kaybetti.

Annesinin karnına vurduğu iddia edilen küçük kız hayatını kaybetti, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, iddiaya göre, annesinin karnına vurduğu M.N.İ. (3), iç kanamadan hayatını kaybetti.


İddiaya göre, Ş.D., ilk evliliğinden olan kızı M.N.İ.'ye yaramazlık yaptı diye vurdu. Bir süre sonra küçük kız uykuya dalarken, anne Ş.D., sabah saatlerinde kızını hareketsiz şekilde yatarken buldu. Küçük kız, hemen hastaneye kaldırılırken, tedavisini yapan doktorlar hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontrollerde küçük kızın iç kanamadan hayatını kaybettiği öğrenildi. Doktorlar şüpheli ölüm raporu verirken, anne Ş.D. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Anne Ş.D. ise karakoldaki ifadesinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ş.D.'nin ikinci evliliğinden de bir çocuğu olduğu öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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