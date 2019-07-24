Son Dakika Haberleri: Annesinin kazara ezdiği çocuğu toprağa verildi
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Annesinin kazara ezdiği çocuğu toprağa verildi

7 dakika önce

Samsun'da otomobille annesi tarafından kazara ezilen 2,5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi.

Annesinin kazara ezdiği çocuğu toprağa verildi, System.String[]
Samsun'da otomobille annesi tarafından kazara ezilen 2,5 yaşındaki çocuk, toprağa verildi. Cenazede acılı anne, diğer oğluna sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana gelmişti. Anne Ayşe Baştürk, park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 buçuk yaşındaki oğlu Erdem Baştürk ileri doğru hamle yapan arabanın altında kalarak ağır yaralanmıştı. Kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde hayatını kaybeden Erdem Baştürk'ün cenazesi Çatalcam Ulu Cami'de kılındı. Cenaze namazının ardından çocuğun cenazesi Derebahçe Mezarlığı'na defnedildi. Büyük acı yaşayan anne Ayşe Baştürk, cenazede diğer oğluna sarılarak teselli buldu. Cenazeye Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam, Erdem Baştürk'ün anne, babası ve yakınları katıldı.
(Furkan Abrek Ünal/İHA)
Baştürk, Samsun, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:55 Kaynak: İHA
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