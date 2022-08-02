Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar - Son Dakika
Üye Girişi

Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar

02.08.2022 23:01
Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar

29 Temmuz'da Altınözü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, bugün şehit oldu. Şehidin askere gitmeden bir gün önce annesi tarafından ellerine kına yakıldığını gösteren videoysa yürek yaktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Altınözü/Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ANNESİ ASKERE GİTMEDEN ÖNCE ELLERİNE KINA YAKTI

Şehit Sofioğlu'nun ardından ortaya çıkan video izleyenleri hüzne boğdu. Hatay'da vatani görevini yapan Sofioğlu, geçirdiği trafik kazasında şehit düştü. Annesi Havva Sofioğlu'nun, askere giderken Sofioğlu için kına yaktığı ve gözyaşı döktüğü bir video ortaya çıktı. Şehidin gözyaşlarıyla vedalaştığı görüntülerde annesine olan benzerliği dikkat çekerken o anlarda karşılıklı ağlamaları yürek yaktı.

DİYARBAKIR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Sofioğlu'nun naaşı, Hatay'daki töreninin ardından uçakla Diyarbakır'a getirildi. Buradan nakledildiği ambulansla Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyüne getirilen Sofioğlu için cenaze töreni düzenlendi. Pekmezciler Şehit Polis Halit Gülser Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi. Annesi Havva ile babası Ömer'in gözyaşlarına boğulduğu cenaze töreninde şehit Yusuf Sofuoğlu'na tekbirlerle veda edildi. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2) Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü gemi, İstanbul Boğazı'na yanaştı (2) MSB: Razoni kuru yük gemisi kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir MSB: Razoni kuru yük gemisi kendisine tahsis edilen mevkiye demirlemiştir

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar - Son Dakika


Son Dakika
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
19:37 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'ya yandaş çıkıyorsun" diyen Erzurumlu vatandaşa: Kim PKK'ya destek çıkıyorsa Allah belasını versin
22:36 Erdoğan'ın müjdesini verdiği sosyal konut projesinde ayrıntılar netleşiyor: Taksitler 2-3 bin TL'den başlayacak
22:35 Fenerbahçe, 35 yaşındaki eldiven Salvatore Sirigu'nun transferi için adım atıyor!
21:38 Süper Lig ile ilgili "3 büyüklere deplasman yasağı uygulanacak" iddiası sosyal medyayı karıştırdı!
21:15 Yer: Ağlama Duvarı! Teröristbaşı Fetullah Gülen'in manevi evladı Enes Kanter Kudüs'te Yahudilerle birlikte ayin yaptı
20:42 Fenerbahçe, Al-Ahli'den sol bek Ezgjan Alioski'yi kadrosuna kattı!
20:27 Erdoğan, KPSS soruları deneme sorularıyla aynı çıktı iddialarına yönelik inceleme talimatı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 23:15:47. #1.12#
SON DAKİKA: Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement