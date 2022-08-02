Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Altınözü/Hatay hududunda, 29 Temmuz 2022 tarihinde araç kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P. Er Yusuf Sofioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ANNESİ ASKERE GİTMEDEN ÖNCE ELLERİNE KINA YAKTI

Şehit Sofioğlu'nun ardından ortaya çıkan video izleyenleri hüzne boğdu. Hatay'da vatani görevini yapan Sofioğlu, geçirdiği trafik kazasında şehit düştü. Annesi Havva Sofioğlu'nun, askere giderken Sofioğlu için kına yaktığı ve gözyaşı döktüğü bir video ortaya çıktı. Şehidin gözyaşlarıyla vedalaştığı görüntülerde annesine olan benzerliği dikkat çekerken o anlarda karşılıklı ağlamaları yürek yaktı.

DİYARBAKIR'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Sofioğlu'nun naaşı, Hatay'daki töreninin ardından uçakla Diyarbakır'a getirildi. Buradan nakledildiği ambulansla Dicle ilçesine bağlı Pekmezciler köyüne getirilen Sofioğlu için cenaze töreni düzenlendi. Pekmezciler Şehit Polis Halit Gülser Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, öz geçmişi okundu, dua edildi. Annesi Havva ile babası Ömer'in gözyaşlarına boğulduğu cenaze töreninde şehit Yusuf Sofuoğlu'na tekbirlerle veda edildi. Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi köy mezarlığında defnedildi.