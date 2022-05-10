ANNESİNİN KİRACISINI, SU PARASINI EKSİK ÖDEDİĞİ İDDİASIYLA ÇIKAN TARTIŞMADA ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

KONYA'da kaynak ustası Hüseyin Mahir'in (31), hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan annesinin kiracısı Mevlüt Kapan'ı (35), ortak olan su faturasının kendisine düşen kısmını eksik ödediğini ileri sürdüğü tartışmada öldürdüğü ortaya çıktı. Mahir'in ilk ifadesinde "Olaydan bir gün önce, gelen su faturasını eksik ödediği için tartışıp kavga ettik. Ertesi gün de yanıma tüfeği alarak evine gittim. Burada tekrar tartıştık. Ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi Yaz Sokak'ta iki katlı müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Hüseyin Mahir, annesi Fatma Mahir'in kiracısı Mevlüt Kapan ile sayacı ortak olan su faturasının kendisine düşen bölümünü eksik ödediği gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin Mahir, Kapan ile kavgayı ayırmaya çalışan onun arkadaşı Mehmet Ali Gürler'e (32) tüfekle ateş etti. Kapan kasığından, Gürler de elinden yaralandı. Kanlar içinde kalan yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kapan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Mahir, olayın ardından yakındaki polis merkezine giderek teslim oldu.

SU FATURASINI EKSİK ÖDEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

4 suçtan poliste kaydı olan Hüseyin Mahir'in ilk ifadesinde "Olaydan bir gün önce, gelen su faturasını eksik ödediği için tartışıp kavga ettik. Ertesi gün de yanıma tüfeği alarak evine gittim. Burada tekrar tartıştık. Ben de ateş ettim." dediği belirtildi. Mahir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.