Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesinin evinin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca saklayan İ.K. ve arkadaşı G.B. tutuklandı.

Annesinin kömürlüğüne uyuşturucu saklayan şüpheli ve arkadaşı tutuklandı, System.String[]
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, annesinin evinin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca saklayan İ.K. ve arkadaşı G.B.  tutuklandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Şehit Piyade Er Hakan Korkmaz Caddesi üzerindeki evde arama yaptı. Evin kömürlüğüne 168 gram eroin, 83 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Evs ahibi kadın G.K., oğlu İ.K. ve G.B. gözaltına alındı.Şüphelilerden İ.K., uyuşturucuyu kömürlüğe kendinin sakladığını, annesinin durumdan haberi olmadığını söyledi. Anne G.K., serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen G.B. ve İ.K., tutuklanarak, cezaevine konuldu.


- Keşanedirne
Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:09 Kaynak: DHA
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