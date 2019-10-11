Annesinin kucağında şehit düştü

9 aylık Muhammed Omar Saar, evlerinin yakınına düşen roketten kaçmaya çalışan annesinin kucağında ikinci bir roketin hedefi oldu. Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi olan Suriyeli bebek, doğduğu Akçakale'de dualarla toprağa verildi.



Ülkesindeki iç savaş nedeniyle ailesinin sığındığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 9 ay önce dünyaya gelen Suriyeli Muhammed Omar Saar, hiç görmediği vatanından PKK/YPG terör örgütünün attığı roketlerle şehit düştü. Annesinin hasretini çektiği vatanına sadece bir kaç kilometre uzaklıktaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde doğan Suriyeli bebek, evlerinin yakınına düşen roketten kaçmaya çalışan annesinin kucağında ikinci bir roketin hedefi oldu. Minik Muhammed, Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehidi olurken, ağır yaralanan annesi ise hastanede tedavi altına alındı.



Dualarla son yolculuğuna uğurlandı



Şanlıurfa kent merkezinde düzenlenen cenaze töreninin ardından Akçakale'ye getirilen cenaze, Sanayi Mahalle Camii'nde kılınan cuma namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Minik Muhammed,, vatanına çok yakın mesafede bulunan Akçakale ilçesindeki Yeni Mezarlık'ta dualarla defnedildi.



Cenaze törenine ilçe protokolü de katıldı. - ŞANLIURFA