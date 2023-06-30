Annesinin kucağında yolculuk yapan 3 aylık bebek kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Annesinin kucağında yolculuk yapan 3 aylık bebek kazada hayatını kaybetti

30.06.2023 12:25

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında, annesinin kucağında yolculuk yapan 3 aylık bebek ağır yaralandı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi. Kazada emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi.

Annesinin kucağında yolculuk yapan 3 aylık bebek kazada hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ta yoldan çıkan otomobilin takla attığı kazada ağır yaralanan Abdülhamid Han isimli 3 aylık bebek kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza dün akşam saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu Göydün köyü mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 41 N 3174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp tarlaya uçtu. Ters dönen araç içerisinde bulunan Abdülhamid Han D. isimli 3 aylık bebek, ile anne B.D. ve baba M.D. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, ağır yaralı olan Abdülhamid Han isimli bebeğin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan bebeğin anne kucağında yolculuk yaptığı ve emniyet kemerlerinin takılı olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Abdülhamid Han, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Annesinin kucağında yolculuk yapan 3 aylık bebek kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinin kucağında yolculuk yapan 3 aylık bebek kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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