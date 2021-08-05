ANNESİNİN KULLANDIĞI TRAKTÖRDEN DÜŞEN İREM, TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde annesinin kullandığı traktörden düşen 14 yaşındaki İrem T. aracın tekerleğinin altında kaldı. Yaralanan İrem T. hastaneye kaldırılırken, anne Mükerrem T., Benim yüzümden oldu diyerek ağladı.Olay öğleden sonra Ereğli'ye bağlı Soğanlıyörük Köyü Yörük Mahallesi'nde meydana geldi. İrem T. tarlada mısır sapı toplayan annesi Mükerrem T.'ye (34) yardımcı oldu. Mısır sapları traktörün römorkuna yüklendi. Annesinin kullandığı traktöre binen İrem T., dengesini kaybetmesi sonucu araçtan düştü. Büyük tekerleğin üzerinden geçmesi sonucu yaralanan İrem T. acı içerisinde kıvrandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan İrem'e ilk müdahalede bulunurken, bu sırada Mükerrem T., Kızım ben ne yaptım. Benim yüzümden oldu diyerek ağladı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İrem'in vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.