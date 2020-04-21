Son Dakika › Güncel › Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçan şüpheli yakalandı
6 saat önce
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesinden annesinin maaşını çekmek için kaçan Ahmet S. (55), jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Kayseri'nin Bünyan ilçesi Akmescit Mahallesinden annesinin maaşını çekmek için kaçan Ahmet S. (55), jandarmanın çalışması sonucu yakalandı.Akmescit Mahallesi'ne, bir yakınının cenaze töreni için geçen 10 Mart'ta Fransa'dan gelen kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesine başvurdu. Hastanede test yapılan gurbetçi vatandaşın koronavirüs hastalığına yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine 600 haneli mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 gün önce karantina altına alındı. Jandarma ekipleri önlem alarak mahalleye giriş ve çıkışları kapattı. 14 gün boyunca gözlem altında tutulması kararı verilen mahallede yaşayan Ahmet S. annesinin maaşını çekmek için karantinadan kaçarak, 20 kilometre uzaklıktaki Tomarza ilçesine gitti. Burada durumundan şüphelenilen Ahmet S., jandarma ekipleri tarafından sorgulandı. Kimlik kontrolünde karantina altındaki Akmescit Mahallesinden kaçtığı belirlenen Ahmet S'nin evine götürülmesi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ambulansla olay yerine gelen ekipler, Ahmet S'nin ateşini ölçtükten sonra ikamet ettiği eve bıraktı. Jandarma ekipleri, Ahmet S'ye karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle 3150 TL para cezası kesti.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 02:54 Kaynak: DHA
Son Dakika Pastırmanın kilosu 170 TL'ye, dilim fiyatı ise 3 TL'ye yükseldi Türkiye'nin 29 büyükşehrinde hava kirliliği yüzde 32 azaldı Bekçiler kendilerine mahalle polisi, mahalle muhafızı, koruma polisi ya da polis yardımcısı denmesini istiyor Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz 'Çok yüksek riskli bölge'deki pazar yerine akın eden vatandaşlar, sosyal mesafeyi hiçe saydı Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz Hayvanlar tarlaya girdi, 2 mahalle halkı kavga etti: 7 yaralı Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi