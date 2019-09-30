Son Dakika Haberleri: Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti

1 saat önce

Erzurum'da 75 yaşındaki Fikret Eldutar, annesinin mezarı başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Erzurum'da 75 yaşındaki Fikret Eldutar, annesinin mezarı başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Tuzcu Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Fikret Eldutar, akşam saatlerinde yakınlarına annesinin mezarını ziyaret edeceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Eldutar'dan uzun süre haber alamayan yakınları mezarlığa geldiklerinde yaşlı adamın cesedini annesinin mezarı başında buldu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Eldutar'ın kalp krizi sonucu öldüğünü belirledi.

Annesinin mezarı başında hayatını kaybeden Eldutar'ın cenazesi, Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti

Kalp Krizi, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Hastane yakınında kalp kiriz geçirdi, 20 dakika sonra müdahale edildi
Kalp krizi geçiren adam 20 dakika sedye gelmeyince hayatını kaybetti Irak Başbakanı Abdülmehdi: Her an savaş çıkabilir Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:48:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesinin mezarı başında hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]