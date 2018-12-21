Annesinin Mezarı Başında İntihar Etti
4 saat önce İlandır
BURSA'nın İznik ilçesinde Dursun A. (54), annesinin mezarı başında tabancayla yaşamına son verdi.
BURSA'nın İznik ilçesinde Dursun A. (54), annesinin mezarı başında tabancayla yaşamına son verdi.
Olay, öğlen saatlerinde İznik Merkez Mezarlığı'nda meydana geldi. Yenişehir ilçesinde oturan Dursun A., 5 yaşındayken kaybettiği annesi Necla A.'nın mezarı başına gelerek ruhsatsız tabancası ile kafasına ateş etti. Dursun A., olay yerinde yaşamını yitirirken, savcının incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, Dursun A.'nın bekar olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:17 Kaynak: DHA
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