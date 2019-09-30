Son Dakika Haberleri: Annesinin mezarı başında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

1 saat önce

Annesinin mezarı başında ölü bulunduERZURUM - Erzurum'un Tuzcu mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Fikret Eldutar annesinin mezarı başında ölü bulundu.

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

ERZURUM - Erzurum'un Tuzcu mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki Fikret Eldutar annesinin mezarı başında ölü bulundu.

Erzurum'a 6 kilometre uzaklıkta ki Tuzcu Mahallesinde annesi Sülbiye Eldutar'ı ziyaret etmek için köyün mezarlığına giden Fikret Eldutar'dan akşama kadar haber alınamadı. Saatin geç olması üzerine oğlu Yener Eldutar babasının, babaannesinin mezarına gitmiş olacağını düşünerek köy mezarlığına geldiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis incelemelerin ardından yaşlı adamda her hangi bir darp izine rastlamazken yaşlı adamın elinde ot bıçkısı ve biçilmiş otların olduğu görüldü. Ayrıca Eldutar'ın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.

Mezarlıkta yapılan incelemelerin ardından Fikret Eldutar Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Erzurum, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı
AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu Cinnet getiren koca eşini bıçakladıktan sonra intihar girişiminde bulundu Çukur dizisinde Timsal Celil'in vurulma sahnesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesinin mezarı başında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]