Son Dakika Haberleri: Annesinin mezarının başında ölü bulundu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Annesinin mezarının başında ölü bulundu

36 dakika önce

Erzurum'da 75 yaşındaki bir adam annesinin mezarı başında ölü bulundu.

Annesinin mezarının başında ölü bulundu, System.String[]

Erzurum'da 75 yaşındaki bir adam annesinin mezarı başında ölü bulundu.


Tuzcu Mahallesi'nde annesi Sülbiye Eldutar'ın mezarını ziyaret etmek için mezarlığa giden Fikret Eldutar'dan (75) akşama kadar haber alamayan oğlu Yener Eldutar, köy mezarlığına gidince babasının cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamda herhangi bir darp izine rastlamazken yaşlı adamın elinde ot bıçkısı ve biçilmiş otların olduğu görüldü. Ayrıca Eldutar'ın kalp ve tansiyon hastası olduğu öğrenildi.


Mezarlıkta yapılan incelemelerin ardından Fikret Eldutar'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Erzurum, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müge Anlı'da "Kocam arabadan düşerek öldü" diyen Hatice Özkan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı
İstiklal Caddesi'nde öldürülen İTÜ'lü Halit Ayar'ın katillerine müebbet istendi İstanbul'da lüks sitenin girişinde güpegündüz silahlar çekildi: 2 yaralı AK Partili vekil Şirin Ünal'ın evinde ölü bulunan Nadira Kadirova sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 23:14:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Annesinin mezarının başında ölü bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]