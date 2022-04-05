Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada

05.04.2022 13:51

Son dakika gündem haberi: Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Pendik'te terk edilmiş bir bebek vakasında giden Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın 3 aylık bebeğe sütannelik yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S. tarafından metroda taşındığı ve sokağa bırakıldığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Pendik'te görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, 29 Mart 2022 tarihinde terk edilmiş bir bebek vakasında gitti. Gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Basına yansıyan olay ülkenin gündemine otururken polis bebeğin biyolojik annesi 20 yaşındaki Ebru S.'yi gözaltına aldı.

BEBEĞİN ANNESİ TARAFINDAN TERK EDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Öte yandan, anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettiği ve oradan kaçtığı anlar güvenlik kameraların saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Ebru S. bebeğini metro istasyonunda taşıyor ve istasyondan çıkıyor. Adından Ebru S. bebeğini bırakacağı yere yakın bir yerde taksiden iniyor. Ebru S. bebeğini bir sokağın ortasında bırakıyor ve bindiği araç ile oradan uzaklaşıyor.

(Halit Arslan/ İHA)

Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada
Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada
Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada
Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada
Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Annesinin Nisa Mihriban bebeği sokağa bıraktığı anlar kamerada - Son Dakika


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