Son Dakika Haberleri: Annesinin Öldüğü Gün Kalp Krizinden Öldü

Annesinin Öldüğü Gün Kalp Krizinden Öldü

1 saat önce

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde Tayfun Bostan (27), tansiyon hastası annesi Cemile Bostan'ın (74) kaldırıldığı hastanede öldüğü haberini alınca kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Annesinin Öldüğü Gün Kalp Krizinden Öldü, System.String[]
ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde Tayfun Bostan (27), tansiyon hastası annesi Cemile Bostan'ın (74) kaldırıldığı hastanede öldüğü haberini alınca kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Anne ve oğlu, yan yana toprağa verildi.

Kahramankazan'da oturan tansiyon hastası Cemile Bostan, 6 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yaşlılığa bağlı farklı rahatsızlıkları da bulunan 9 çocuk annesi Cemile Bostan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Akaryakıt istasyonundaki markette çalışan Tayfun Bostan, annesinin ölüm haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kalp krizi geçiren Tayfun Bostan, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha önce geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp pili takıldığı öğrenilen Tayfun Bostan,  hastanede doktorların yaptığı müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 1,5 yaşında ikizleri olan Tayfun Bostan, aynı gün öldüğü annesiyle birlikte Kızılcahamam'da yan yana toprağa verildi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:25 Kaynak: DHA

Ankara, Kahramankazan, 3. Sayfa
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