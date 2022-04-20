Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)

20.04.2022 17:21
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)

ANNE DE TOPRAĞA VERİLDİHatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahar Berberci Sarıbaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Belen ilçesine getirildi.

ANNE DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kızı Elif Eylül'ü bıçaklayarak öldürdükten sonra yaşamına son veren Bahar Berberci Sarıbaş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Belen ilçesine getirildi. Sarıbaş'ın cenazesi Tosyalı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Belen Mezarlık Kompleksi'ne defnedildi.

EŞİYLE TELEFONDA TARTIŞMIŞSarıbaş'ın İstanbul'da yaşayan eşiyle tartıştıktan sonra Hatay'ın İskenderun ilçesine geldiği, bir süre sonra telefonda konuşup yeniden barıştıkları belirtildi. Sarıbaş'ın İstanbul'a dönmek için hazırlık yaparken eşiyle telefonda yeniden tartıştığı ve olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Yaşar CERİTOĞLU/ BELEN (Hatay),


Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2)
YORUMLAR
500
Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ Son dakika gündem: ANNESİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ELİF, TOPRAĞA VERİLDİ Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi Hatay'da 9 yaşındaki kızını öldürüp intihara kalkışan kadın yaşamını yitirdi

Elif Eylül, İskenderun, Otopsi, Belen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2) - Son Dakika


Son Dakika
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:15 3 parmağını makineye kaptırdı, arkadaşları zamanla yarıştı!
17:13 Günlerdir kayıp olan hemşirenin cansız bedeni kent ormanında bulundu!
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:35:56. #1.12#
SON DAKİKA: Annesinin öldürdüğü Elif, toprağa verildi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement