Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor - Son Dakika

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor

04.05.2021 09:36
Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor, System.String[]

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün bir süredir yanında tedavi ettirdiği annesi sabaha karşı yaşamını yitirdi. Günlerdir dua istediği annesinin ölüm haberiyle yıkılan Övüç, acı haberi de bizzat kendi verdi.

Instagram'da 2,6 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan annesi ile birlikte yaşıyor ve tedavisini yaptırıyordu. Instagram hesabından hasta yatağındaki annesi için dua isteyen Övüç, sabaha karşı kötü haberi aldı.

"ANNEMİ KAYBETTİM, CİĞERİM YANIYOR"

Dün hasta yatağında yatan annesinin videosunu paylaşan Övüç "Canım annem şife ver rabbim. Cemi cümlesine şifa ver" diyerek sevenlerinden dua istemişti.

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor

Sabaha karşı annesiyle olan bir fotoğrafını yayınlayan fenomen "Canım annemi kaybettim. Ciğerim yanıyor" dedi.

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor

Murat Övüç'ün paylaşımına Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan başta olmak üzere binlerce taziye yorumu yapıldı. Övüç'ün annesi tam kapanma döneminde alınan cenaze tedbirleri gereği son yolculuğuna uğurlanacak.

Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor

Murat Övüç, Instagram, Ölüm, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesinin ölüm haberiyle yıkılan fenomen Murat Övüç: Ciğerim yanıyor - Son Dakika Magazin


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