Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet - Son Dakika

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet

6 saat önce

Trabzon'da 2018 yılında eşinde gözü olduğu iddiasıyla akrabasını bıçaklayarak öldüren kadının, uğruna cinayet işlediği kocasını öldüren şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet, System.String[]

Trabzon'da 2018 yılında eşinde gözü olduğu iddiasıyla akrabasını bıçaklayarak öldüren kadının, uğruna cinayet işlediği kocasını öldüren şahıs müebbet hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, 20 Kasım 2018 tarihinde Değirmendere Mahallesi Çarşıiçi Sokak'ta meydana geldi. Bekar Taşkın (46) isimli şahıs 4 Ağustos 2018 tarihinde eşi Emine Taşkın tarafından öldürülen Gülsün Taşkın'ın yakınları ile buluştu. Şahıslardan Nazım T. bir süre sonra Bekar Taşkın'a ateş ederek kaçtı. Olay sonrası ağır şekilde yaralanan Taşkın kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan Gülsün Taşkın'ın oğlu Nazım T. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Annesi Gülsün Taşkın'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bekar Taşkın'a tabancayla ateş ederek ölümüne neden olan Nazım T.'nin duruşması Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Nazım Taşkın, mahkeme heyetine karşı beyanında, "Değirmendere mahallesinde Bekar Taşkın ile göz göze geldik. 1 gün önceden annemin mezarından fotoğraf çekip sosyal medyadan paylaşmıştı. Bana ateş edecek diye tedirgin oldum. Torpidoya doğru eğildiğini gördüm. Arabayla aramızda 5-6 metre vardı. Hedef gözetmeksizin arabasına rastgele 6-7 el ateş ettim" dedi. Araca doğru ateş ettiği sırada dedesi Niyazi Taşkın'ın kendisini 'Nereye ateş ediyorsun?' diye uyardığını söyleyen Nazım T., "Korktuğum için ateş ettim. Niyetim öldürmek değildi. Boztepe'ye gidecekken dedem Niyazi Taşkın Değirmendere'ye gidip dayına bakalım dedi ve orada karşılaştık. Maktulle annemin arasındaki ilişkiyi ise annem öldükten sonra öğrendim" savunmasında bulundu.


Davada sanık Nazım T.'nin cezası önce ağırlaştırılmış müebbet hapse ardından duruşmadaki iyi hali nedeniyle müebbet hapse düşürüldü. Mahkeme heyeti, ayrıca aynı dosyada sanık olarak yer alan ve halen yakalanamayarak firar olan dede Niyazi T.'nin yakalamasının devamına karar verdi.


Trabzon'da 4 Ağustos günü işlettiği kuaförün girişinde tartıştığı akrabası Emine Taşkın tarafından koltuk altından ve bacağından bıçaklanan Gülsün Taşkın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan ve yaklaşık 300 metre mesafedeki çarşıda bayılınca yakalanan Emine Taşkın ilk ifadesinde "Kocamda gözü vardı. Amacım öldürmek değildi, konuşmaktı" demişti. Olay sonrası Emine Taşkın tutuklanarak cezaevine konulmuştu. - TRABZON

Emine Taşkın, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:55 Kaynak: İHA
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Annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis
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